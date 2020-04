Jamie Dornan défend la vidéo Imagine de Gal Gadot

2020-04-10 07:30:06

Jamie Dornan a défendu sa participation à la vidéo “ Imagine ” de Gal Gadot, affirmant que l’actrice essayait juste de faire une bonne chose.

L’acteur de 37 ans était l’une des nombreuses célébrités qui ont chanté “ Imagine ” de John Lennon dans la vidéo étoilée de Gadot, dans le but de remonter le moral des personnes touchées par Covid-19, mais les célébrités privilégiées ont été critiquées pour chanter sérieusement pour n’avoir «aucun bien» alors que le monde fait face à une récession mondiale.

S’exprimant sur le podcast “Tea With Me”, Jamie a déclaré: “C’est une chose amusante. N’étant pas sur les réseaux sociaux, je n’étais pas vraiment au courant de la réaction négative, mais certains camarades m’ont fait comprendre assez rapidement. C’était dès le début du processus de verrouillage. Gal, qui a arrangé cela avec Kristen Wiig.

“Kristen et moi avons fait un film ensemble l’été dernier qui devrait sortir cet été le 31 juillet, mais qui sait ce qui va se passer. Nous nous sommes bien entendus. Je ferais n’importe quoi pour elle – c’est à quel point je pense à elle. Je était le plus grand fan d’elle avant de toute façon. Un tel génie. Alors Kristen a envoyé un texto, ‘Mon amie Gal et moi essayons d’arranger cette chose pour remonter le moral des gens.’ ”

Jamie a déclaré qu’il avait immédiatement accepté de le faire car cela semblait être une “belle chose à faire”.

Cependant, il a admis qu’il pouvait comprendre pourquoi cela dérangeait tant de gens.

Il a expliqué: “Je vais vous dire quel était le problème. J’ai littéralement fait le mien dans les toilettes de ma maison … Très clairement, certaines personnes s’étaient échappées dans leur résidence secondaire. Il y a trop de superficie en arrière-plan, trop de belles des arbres se balançant en arrière-plan, clairement devant un océan, ce genre de folie. J’en étais tout à fait conscient chaque fois que je le faisais, pour le rendre normal. ”

Il a également révélé que Kristin lui avait envoyé un texto après le contrecoup pour lui dire qu’il était désolé de l’avoir impliqué et qu’il avait défendu Gal pour avoir monté la vidéo.

Jamie a dit: “Écoutez. Décomposez tout, c’est une personne très connue, réussie et belle, qui, je ne l’ai jamais rencontrée, mais tout le monde que je connais dit qu’elle est charmante et qu’elle veut être bonne et gentille. Elle essayait de faire quelque chose de bien et de gentil et je me suis juste fait clouer dessus. Je viens de me laisser entraîner, mais écoutez, qu’allons-nous faire. ”

