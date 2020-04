Jamie Dornan défend la vidéo virale “Imagine” de Gal Gadot

Jamie Dornan intensifié pour défendre Gal Gadot’s vidéo virale «Imagine», affirmant que le cœur de l’actrice était au bon endroit.

Le mois dernier, la star de “Wonder Woman” a recruté des célébrités telles que Natalie Portman, Will Ferrel et Mark Ruffalo pour chanter la chanson de John Lennon afin de montrer leur soutien aux personnes touchées par le coronavirus pandémie. Cependant, cela ne s’est pas bien passé sur les médias sociaux, car les critiques l’ont analysé, le qualifiant de «déconnecté» et de «cringey».

“Elle essayait de faire quelque chose de bien et de gentil et elle a juste été clouée”, a déclaré l’acteur de 37 ans lors de “Thé avec moi“podcast.” Je viens de me laisser entraîner, mais écoutez, qu’allons-nous faire. “

La star de “Fifty Shades of Grey” a également expliqué comment il s’était impliqué dans le clip tourné en dérision, révélant que c’était sa co-star “Barb and Star Go to Vista Del Mar”, Kristen Wigg, qui lui avait demandé de participer.

“Kristen et moi avons fait un film ensemble l’été dernier qui devrait sortir le 31 juillet, mais qui sait ce qui va se passer”, a commencé Dornan. “Nous nous sommes entendus brillamment. Je ferais n’importe quoi pour elle – c’est à quel point je pense à elle. J’étais le plus grand fan d’elle avant de toute façon.”

Il a dit que le vétéran du “SNL” lui avait envoyé un texto en disant: “Gal et moi essayons d’organiser cette chose pour remonter le moral.

Et il était plus que disposé à aider, mais a reçu un texte quelques jours plus tard de Wiig qui disait: “Désolé.”

“C’est une drôle de chose. N’étant pas sur les réseaux sociaux, je n’étais pas vraiment au courant de la réaction négative, mais certains camarades m’ont fait comprendre assez rapidement”, a expliqué Dornan.

Quant à la raison pour laquelle elle a été critiquée si durement, le modèle irlandais pense que la partie “hors de contact” peut avoir été à cause de la localisation réelle des différentes célébrités utilisées comme toile de fond.

“Je vais vous dire quel était le problème. J’ai littéralement fait le mien dans les toilettes de ma maison”, a-t-il commencé. “De toute évidence, certaines personnes s’étaient échappées dans leur deuxième maison. Il y a trop de superficie à l’arrière-plan, trop de beaux arbres se balançant à l’arrière-plan, clairement devant un océan, ce genre de folie.”

“J’étais tout à fait conscient de cela chaque fois que je le faisais, pour le rendre normal”, a-t-il ajouté.

Regardez le clip original ci-dessus!

