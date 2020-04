Jamie Dornan n’était pas inquiet à propos de la conversion de 50 nuances

2020-04-18 11:00:05

Jamie Dornan n’était pas inquiet de se faire transtyper après ’50 nuances de gris ‘car il est unique.

La star a joué le milliardaire épris de bondage Christian Gray dans la série de films racés, mais a insisté sur le fait qu’il ne craignait pas d’être lié à des rôles similaires car il y a très peu de scripts dans ce genre.

Il a dit: “Non, parce que c’était si unique. Il ne peut pas être transtypé. Il n’y a pas un million de scripts qui traînent sur des millionnaires qui sont dans le BDSM. On a toujours eu l’impression que c’était ce genre de situation unique. Je Je n’ai jamais rien fait de proche depuis et je ne le ferai probablement plus jamais, parce que c’est un peu sa propre chose. C’est comme si nous l’avions fait; il vivait dans son propre monde et c’était un très grand monde et beaucoup de gens s’en souciaient. Mais c’est un peu comme “c’était ça”. ”

Jamie a également révélé qu’il traversait la pandémie de Covid-19 un jour à la fois.

L’acteur de 37 ans est retourné à Londres depuis New York – où il devait commencer à tourner la série télévisée “ Dr Death ” – lorsque la crise sanitaire mondiale a frappé l’Amérique et maintenant lui, sa femme Amelia Warner et leurs trois enfants sont bloqués ensemble.

Jamie – qui a participé à la couverture mal imaginée de Gal Gadot – a déclaré à Variety: “Écoutez, je pense qu’il n’y a personne au monde qui ne soit affecté, certains plus grands que d’autres. C’est un temps d’espoir et il y aura un mettre fin à cela et nous pourrons tous être à nouveau ensemble. Je suis une personne assez positive, mais je suis très consciente du chagrin, de ce que tant de gens vivent en perdant des êtres chers et même pas en mesure de dire au revoir à eux.

“Je pense, ‘Passez à travers aujourd’hui’. Vous avez besoin d’un horaire. Vous avez besoin d’un plan. C’est plus difficile si vous êtes seul, mais j’ai trois jeunes enfants et ma femme. Nous avons un horaire approprié et nous nous en tenons à cela parce que je pense que sans cela, nous deviendrions fous. Si vous avez un horaire, une sorte de concentration pour passer la journée, ça aide vraiment. ”

