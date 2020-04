Jamie Dornan sera plus reconnaissant

2020-04-05 20:30:07

Jamie Dornan “appréciera” davantage les petites choses une fois la pandémie de coronavirus terminée.

La star de “ Cinquante nuances de gris ” a hâte de faire tout ce qu’il a manqué à la fin de la période de verrouillage, alors qu’il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager ses réflexions.

S’adressant à Instagram, il a partagé: “Quand tout sera fini, j’apprécierai plus ces choses … Les gens qui travaillent dans le secteur de la santé. En fait, TOUTES les personnes. Étreindre mes amis. Jouer de l’or. Soleil. Regarder le golf. Vent . Regarder le rugby. Pluie. Regarder le football. Neige. Une bonne carte des vins. L’océan. Voyager. Travailler. Guinness on Draft. Restaurants. Pubs. Boutiques. Le cinéma. Musique live. Vie. (Sic) ”

Pendant ce temps, Jamie avait déjà parlé de sa santé mentale, admettant qu’il souffrait de dépression après la mort de quatre de ses amis un an après le décès de sa mère.

Il a partagé: “Oui, ma mère est morte à l’âge de 16 ans, ce qui était évidemment une chose bouleversante, folle et horrible. Ensuite, quatre de mes camarades se sont suicidés dans un accident de voiture quand j’avais 17 ans. années que je suppose que je suis toujours aux prises avec les deux [those] les choses aujourd’hui, tous les jours. Mais je suppose qu’ils étaient encore très aigus à ce moment-là, et j’ai bu beaucoup de tout mais j’ai eu cet été où je sortais beaucoup, buvais, sans vraiment réussir quoi que ce soit. ”

Jamie a admis qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il souffrait de dépression jusqu’à ce que cela soit indiqué dans un entretien d’embauche.

Il a expliqué: “J’ai passé un été, j’ai abandonné l’université et je faisais un diplôme en marketing et je ne m’intéressais à aucun aspect du marketing, et je me suis dit” Eh bien, je vais partir. ” “Je me souviens avoir eu cette idée que je voulais changer et je savais que je n’étais pas sur la bonne voie et que je devais faire autre chose, et j’ai eu une entrevue une fois et j’expliquais ce que j’avais fait cet été-là, et l’intervieweur dit ‘Alors tu es déprimé’ et je me disais ‘Oh s ** t ouais’. Je ne l’avais jamais vu de cette façon mais je devais être déprimé. “

