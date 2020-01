Jamie Foxx affirme que les nominés aux Oscars méritent le succès au milieu de la diversité

2020-01-20 09:30:04

L’acteur de “Just Mercy” Jamie Foxx s’est ouvert sur la ligne de la diversité des Oscars et a insisté sur le fait que l’argument ne devrait pas éclipser les nominés “méritants”.

L’acteur “Just Mercy” a insisté tandis que le problème – qui n’a vu qu’une seule personne de couleur, Cynthia Erivo, présélectionnée dans les catégories d’acteurs cette année – doit rester “à l’avant-plan”, il doit y avoir un équilibre dans la façon dont il est adressé.

S’adressant à Extra, il a expliqué: “Ce sont deux choses, et nous devons être très prudents dans la façon dont nous abordons cette question.

«Nous voulons toujours le garder au premier plan pour garder les yeux ouverts sur l’Académie. Nous voulons également être respectueux envers ceux qui ont été nominés afin de ne pas obscurcir leur moment.

“Cela n’a rien à voir avec eux, et nous voulons qu’ils apprécient ce qu’ils ont reçu parce qu’ils le méritent. L’autre chose est que nous faisons cela pour l’art.”

Bien que Jamie n’ait pas réussi aux Screen Actors Guild Awards dimanche soir (19.01.20) – Brad Pitt remportant le prix du meilleur second rôle masculin pour son rôle dans “ Il était une fois à Hollywood ” – la star de 52 ans était heureux d’être sur la liste restreinte.

Il a ajouté: “Nominé pour un prix SAG, qui est nos pairs, et nous ne le faisons pas pour les prix, mais quand ce sont vos pairs qui votent, c’est incroyable.”

Ses commentaires viennent après que l’actrice de «How To Get Away With Murder» Viola Davis a suggéré que son propre objectif était d’être «un conteur» plutôt que de se concentrer sur le succès de l’émission.

Elle a récemment déclaré: “Je pense qu’il y a beaucoup de choses très importantes qui se produisent dans le monde à part les nominations aux Oscars. Beaucoup de choses plus profondes qui se produisent dans le monde.

“Quand je suis entré dans cette entreprise, je ne l’ai pas fait en pensant à des prix. Je l’ai fait pour être un conteur et un artiste, et je pense que c’est sur cela que nous devons nous concentrer.

“Nous devons nous concentrer sur la création de films vraiment géniaux qui racontent des histoires diverses avec des gens de couleur en eux, et ensuite nous pouvons partir de là.”

