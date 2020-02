Jamie Foxx veut «célébrer sa propre noirceur»

2020-02-24 09:30:04

Jamie Foxx a révélé qu’il voulait “cesser de penser” à l’Oscar et “célébrer sa propre noirceur” alors qu’il décrochait un prix spécial décerné par l’American Black Film Festival dimanche soir (24.02.20).

L’acteur de 52 ans a reçu le prix de reconnaissance pour l’excellence artistique de son ami et co-star de ‘Django Unchained’ lors de l’événement dimanche soir (24.02.20).

Récoltant son prix, il a dit: “Ils auront toujours besoin de Noirs parce qu’ils le feront. Dites-vous quel est le f ** k c’est vraiment. Quand je vois tout ce talent, mec, vous ne pouvez pas enfiler votre talent, qui est pourquoi cela signifie tant pour obtenir ce prix. Les gens parlent toujours de l’Oscar, nous devons cesser de penser à l’Oscar et célébrer notre propre chose, célébrer notre propre noirceur. Arrêtez de penser à l’Oscar et cela vient d’un homme – eh bien je avoir un Oscar. J’ai été nominé deux fois dans la même année, mais j’ai quand même arrêté d’y penser tellement! ”

Jamie a ensuite mis la voix d’un certain nombre de ses personnages célèbres – y compris ceux de “Any Given Sunday” et “Ali” – comme il a révélé qu’il “avait toujours voulu” agir et faire de la musique.

Il a ajouté: “Je vous donne des personnages et c’est ce que j’ai toujours voulu faire. Quand j’étais assis à la table du déjeuner au Texas, regardant les gens de la ville, les gens de Los Angeles, New York. J’étais comme, «Merde, peut-être qu’un jour je pourrai le frapper avec eux.

“Tout ce que je voulais, c’était des personnages, je voulais faire de la musique. Je faisais des fêtes chez moi tout le temps parce que je voulais entrer dans la musique.”

Parmi les autres gagnants de la soirée, citons Cynthia Erivo qui a reçu le prix Rising Star tandis que Lena Waithe a reçu le prix Industry Resistance Award.

