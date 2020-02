Jamie Lee Curtis dit que Kirk Douglas lui a sauvé la vie en tant qu’enfant

Jamie Lee Curtis rend hommage à feu Kirk Douglas en racontant une histoire sur le temps où il lui a sauvé la vie quand elle était enfant.

L’actrice, 61 ans, a commencé sa publication Instagram touchante en expliquant sa relation avec l’acteur, qui décédé mercredi à l’âge de 103 ans. “Kirk et [his wife] Anne [Buydens] étaient importants pour mes deux parents “, a écrit Jamie aux côtés d’une photo de son père, Tony Curtis, et de sa mère, Janet Leigh, à partir du moment où ils ont joué dans le drame historique de 1958,” Les Vikings “, aux côtés de Douglas.

“Je viens juste de me rappeler ce matin que Kirk m’a sauvé la vie quand j’ai monté mon tricycle dans la piscine lors d’une fête et qu’il a plongé et m’a élevé par le bas, marchant toujours”, a écrit Curtis. «J’étais à l’école avec leur fils, Eric, qu’ils ont perdu en 2004. Tony a perdu son fils, Nicholas, en 1994. Des familles liées dans la vie et le succès et la perte et la lutte, passées et présentes. Kirk est un exemple pour nous TOUS. COURAGE . INTÉGRITÉ. GÉNÉROSITÉ. “

“Leur lien de fondation se trouve sur mon site Web”, a-t-elle ajouté. “Voir le travail qu’ils ont fait pour les autres. Les terrains de jeux qu’ils ont construits. Rejoignez-les, moi et en honorant son héritage.”

Kirk Douglas, né Issur Danielovitch Demsky en 1916, laisse dans le deuil son épouse de près de 66 ans et trois fils: Michael, Joel et Peter.

Kirk – qui a 92 crédits d’acteur et 32 ​​crédits de production au cours d’une longue et illustre carrière – avait joui d’une assez bonne santé au cours des 24 dernières années de sa vie après avoir récupéré d’un AVC en 1996.

Son fils star de cinéma Michael Douglas a déclaré à People: “C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans.”

«Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait établissait une norme à laquelle nous aspirions tous», il continua. “Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un beau-père merveilleux, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux.”

“La vie de Kirk était bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope de renom qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix à la planète”, a-t-il ajouté. “Permettez-moi de terminer avec les mots que je lui ai dit lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vrais. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Selena Gomez est parfaite aux Hollywood Beauty Awards 2020