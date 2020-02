Jamie-Lynn Sigler trouve des points positifs dans la bataille contre la SP

2020-02-28 12:30:04

Jamie-Lynn Sigler a embrassé le côté «positif» de la sclérose en plaques (SEP) parce qu’elle croit que la condition a fait d’elle la personne qu’elle est aujourd’hui.

Jamie-Lynn Sigler a embrassé le côté «positif» de la sclérose en plaques (SEP).

L’actrice de 38 ans a été diagnostiquée avec la maladie – qui affecte le système nerveux central, perturbant la circulation de l’information dans le cerveau et entre le cerveau et le corps – il y a 18 ans et au fil du temps, elle a appris à apprécier que son des problèmes médicaux ont fait d’elle la personne qu’elle est aujourd’hui.

S’exprimant sur «People Now», elle a déclaré: «J’ai mes mauvais jours, comme nous tous.

“Pour moi, il s’agissait de le combattre et de le garder secret et de le couvrir, puis quand je suis devenu public, il acceptait que les gens le sachent et maintenant c’est déplacé dans cette chose où …

“Je pense que les gens ne réalisent pas avec une maladie chronique, c’est tellement de choses physiques mais émotionnellement cela peut vous affecter encore plus.

“Je me rends compte de tout ce qu’il m’a apporté, des choses positives qu’il m’a apportées, de ce qu’il m’a fait aujourd’hui, je sais que je ne serais pas sans.”

“Est-ce que j’aimerais toujours ne pas avoir la SP? Bien sûr. Mais c’est mon truc dans cette vie et je m’en occupe du mieux que je peux.”

Et l’actrice des «Sopranos» – qui a des fils Beau, six ans, et Jack, deux ans, avec son mari Cutter Dykstra – n’a pas l’impression que la SEP l’empêche de faire quoi que ce soit.

Elle a ajouté: “Je suis toujours indépendante, je suis toujours partie en voyage avec mon fils, je peux toujours travailler et j’ai l’énergie pour faire ces choses.

“Est-ce que cela me ralentit physiquement à certains égards? Bien sûr. Mais j’ai compris au cours des 18 années passées avec lui comment fonctionner au mieux et je n’ai pas l’impression de manquer quoi que ce soit dans la vie à cause de cela.”

Selma Blair est une autre victime de haut niveau de la maladie et Jamie-Lynn a félicité son amie pour son «positif», même quand elle est aux prises avec une poussée particulièrement grave.

Elle a dit: “Selma, je ne peux pas parler pour elle, mais ce que je peux dire, c’est qu’elle est un autre visage de la SEP, cela nous affecte tous différemment, et je pense qu’elle a été courageuse depuis le départ de partager les hauts et les bas de et je la félicite.

“Je pense qu’elle donne une voix à beaucoup de gens et elle se bat chaque jour comme nous le faisons tous, du mieux que nous pouvons.

“C’est une mère merveilleuse – nos enfants vont à l’école ensemble – c’est une personne assez magique.

“Je me souviens que la première fois que je l’ai vue après qu’elle a été diagnostiquée, elle avait toujours ce sourire éclatant malgré le fait qu’elle soit au milieu d’une grande poussée. J’ai été tellement impressionnée par son énergie, sa verve et sa positivité.”

Mots clés: Jamie-Lynn Sigler

Retour au flux

.