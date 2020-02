Jamie Oliver renouvelle ses vœux avec sa femme Jools

2020-02-06 22:00:05

Jamie Oliver devrait renouveler ses vœux avec sa femme Jools en juin, à l’occasion de leur 20e anniversaire, lors d’une cérémonie avec une centaine d’invités.

Le célèbre chef de 44 ans a déclaré qu’il prévoyait de “se marier à nouveau” avec son conjoint après 20 ans de mariage et le couple – qui a cinq enfants, Poppy, 17 ans, Daisy, 16 ans, Petal, 10 ans, Buddy, neuf et River, trois, ensemble – organiseront une petite fête pour une centaine d’invités pour célébrer l’occasion.

Jamie a déclaré: “Moi et ma missus nous nous marions à nouveau. Je vais cuisiner de la nourriture incroyable, peut-être essayer de mettre les gens un peu saoul dans la nuit, certainement avoir une petite discothèque. Ma femme aime danser.”

Le couple n’est pas inquiet d’inviter leur famille élargie à la fête, et sera plutôt entouré par “le peuple” [they] aimer le plus “.

Il a ajouté: “Ce n’est pas tellement autour des structures familiales, ou des tantes, et des oncles, dont parlait notre mariage. Il s’agit simplement des personnes que nous aimons le plus; nos proches et nos plus chers. C’est une occasion de réunir tout le monde juste dire “merci”. ”

Jamie et Jools, 45 ans, ont décidé de renouveler leurs vœux après avoir atteint un âge où ils sont “ vraiment reconnaissants pour le bonheur ”, et la décision intervient après que le chef a perdu son empire britannique de restaurants lors de son entrée en fonction en mai de l’année dernière.

La star a expliqué: “Je pense que nous sommes à un âge où nous sommes vraiment reconnaissants pour le bonheur et la santé, et pour tout ce qui compte vraiment.

“Ce n’est pas toujours facile. Elle me déteste probablement 40% du temps, mais 60% est plutôt bien.”

Jamie a également parlé de leur amour durable, qui, selon le cuisinier, est en partie dû à leur capacité à lâcher prise et à ne pas garder rancune.

S’adressant au magazine People, il a déclaré: “Nous aimons bien tout simplement – prendre un bon petit repas, un peu de câlins, allumer le feu, regarder de la télé. Je me fais normalement poser un de ses pieds, vous savez, comme les gorilles dans le zoo. Elle est la dominante, et je suis la moindre. Mais non, je prends plaisir à essayer de la gâter un peu. Elle me fait encore rire. “

