Jamie révèle sa véritable allégeance

L’épisode 5 d’Outlander était pour le moins explosif. Jamie Fraser (Sam Heughan) a été contraint d’agir et de révéler sa véritable allégeance. Les fans ont été choqués et acclamés pour en savoir plus. Lisez la suite pour savoir ce qui s’est passé. Il y a des spoilers majeurs à venir pour l’épisode 5 de la saison 5 d’Outlander.

Jamie a été tiré dans 2 directions toute la saison

Sam Heughan | Albert L. Ortega / .

Jamie a beaucoup à faire. Il essaie d’être fidèle à son

les gens et tout ce qu’il sait, mais en même temps, il ne veut pas perdre

Fraser’s Ridge en allant contre les Britanniques. Il a conclu un accord avec les Redcoats

pour amener les régulateurs à guérir, et cette semaine, les choses ont pris un tournant pour la

pire.

Le lieutenant Knox semble aimer Jamie jusqu’à ce point, d’autant plus que Jamie prend son parti quand il tue un régulateur. Jamie s’assoit avec le lieutenant Knox pour un verre et une partie d’échecs et les choses décollent de là.

Le lieutenant Knox frappe à la porte qui change tout

Soudain, Knox frappe à la porte. “Est-ce le

document que vous attendiez de l’Écosse? ” Lui demande Jamie.

Il se trouve que c’est une transcription de prison après Culloden. “Si je

présentez-le au gouverneur et des nouvelles en sont diffusées, puis… »

“Vous trouverez mon nom sur ce rôle en prison”, dit Jamie.

“Oh, je suis certain que je le ferai. Je suis certain qu’il y en a plus d’un

James Fraser en Écosse. ”

“Oui, mais un seul de Broch Tuarach”, admet Jamie. Knox

regarde le relevé de notes de la prison.

Soudain, Knox comprend tout et voit la clarté. “Il

il est écrit ici que Fitzgibbons a le nom de famille Fraser », dit Knox.

Jamie admet que Murtagh est son parrain

Jamie décide alors de venir complètement propre. «Mon parrain», lui dit fièrement Jamie. “Fitzgibbons est son deuxième prénom.”

“Quel genre de diable trompeur porte le couvert d’honneur et

parle de justice et de miséricorde? Vous avez libéré ces hommes à Hillsborough.

Tout ce que vous avez fait, c’était pour lui », répond Knox.

«Croyez en moi ce que vous voudrez, mais Murtagh Fitzgibbons Fraser

est un homme bon. “

«Dieu étant mon témoin, je ferai ce qui doit être fait. ****** si je vais me lier avec un traître », dit Knox en se levant pour partir.

Jamie explique pourquoi il n’est pas un traître

«Je ne suis pas un traître. J’ai trompé la mort et le devoir des ambitions des autres hommes. Et j’ai les cicatrices pour le prouver. Et je l’ai fait sans me plaindre. Mais je ne resterai pas là et je regarderai mes parents être chassés comme un chien pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger », admet Jamie.

“Tryon mettra une corde autour de votre cou”, dit Knox.

Jamie demande à Knox ce qu’il aurait fait à sa place. «Je ne briserais jamais ma parole, je trahirais mon serment au roi et à la patrie.» Il attrape une lame et dit: “Fais-moi le service de me retirer pendant que j’appelle à ton arrestation.”

«D’abord et avant tout, j’ai prêté serment à ma famille. Sûrement

tu dois comprendre. Tu es un homme bon », plaide Jamie.

Lequel d’entre eux est le meilleur homme?

«J’ai pris la vie dans cette prison et vous vous êtes tenu prêt à plaider

miséricorde en leur nom. Je croyais que tu étais un homme bon. Qui est-ce alors?

Lequel d’entre nous est juste? ” Lui demande Knox.

Jamie frappe sa tête contre le mur avant de pouvoir ouvrir la porte et appeler à l’aide. Puis Jamie l’étouffe jusqu’à sa mort. “Pardonnez-moi de ne pas vous avoir donné la mort d’un soldat”, dit-il.

Il met Knox dans son lit, en s’assurant d’enlever ses chaussures et

mettez une couverture sur lui. Il brûle également les transcriptions de la prison. Il laisse la pièce

se remplit de fumée et s’échappe par la fenêtre juste à temps.

Et juste comme ça, Jamie Fraser a choisi ses côtés dans un très

manière symbolique et permanente.