Jan, de la saison 12 de ‘RuPaul’s Drag Race’, est la fille drag de Alexis Michelle de la saison 9. Quelqu’un est-il surpris?

Elle est tellement plus que la fille d’à côté. Elle est juste Jan – la reine basée à New York en compétition sur la saison 12 de RuPaul Drag Race. Il s’avère qu’un autre membre de sa famille de dragsters a participé à cette série sur la saison 9. Voici ce que nous savons de la famille de dragsters d’Alexis Michelle, y compris sa fille, Jan.

Jan participe à la saison 12 de «RuPaul’s Drag Race»

Avec certains épisodes de la saison 12 déjà disponibles pour regarder les frénésie, Jan, 26 ans, se démarque cette saison. Elle avait un autre nom, le nom d’un sac à dos si vous savez ce qu’elle dit. Mais nous n’allons pas faire ça!

Depuis son apparition dans la série de téléréalité de RuPaul, elle passe juste en janvier. Là, elle a montré son amour pour The Brady Bunch, le théâtre musical et tout le reste.

«Je pense que de l’extérieur, certaines personnes me voient comme une reine qui peint juste une jolie tasse, veut avoir l’air aussi femme que possible, et c’est tout ce qu’il y a à faire. Mais j’aime dire «tellement plus» parce que, à l’intérieur, je suis fou, et je n’ai pas peur d’être cette jolie fille qui devient laide, fait des grimaces idiotes et devient irrévérencieuse », a déclaré Jan lors d’une interview avec NBC News.

«Je n’ai pas peur non plus de faire des choses plus fantasmagoriques et de retourner le script avec une autre méthode», a-t-elle poursuivi. «J’ai une autre facette de moi qui aspire à sortir. Dans les mélanges de comédie que je fais à New York, je roule sur le sol, je cours dehors dans la rue dans le trafic entrant, arrête les taxis, fais une roue de charrette, puis retourne dans le lieu. J’adore faire ce qui est inattendu. “

Jan de la saison 12 de «RuPaul’s Drag Race» | Dia Dipasupil / .

Avant d’être «Just Jan», elle était une reine de New York avec un amour pour le théâtre

Bien que Jan soit originaire du New Jersey, elle a d’abord trouvé ses pieds marins en tant qu’interprète à New York, lorsqu’elle est devenue connue pour son impression de suivre le rythme avec Kris Jenner du Kardashian. Selon une interview avec App, elle a combiné ce personnage avec “I Dreamed a Dream” des Miserables et une star est née.

“Je n’ai jamais regardé en arrière”, a déclaré Jan. «Et j’essaie d’incorporer des éléments de cela, en créant une histoire et un arc à travers mes chiffres à chaque fois que je crée quelque chose de nouveau. Il ne s’enchaîne pas sans essayer d’afficher un récit. »

Un autre artiste drag connu pour son Kris Jenner est la diva de Broadway elle-même, Alexis Michelle. Alexis Michelle, dans le top 5 de la saison 9 de RuPaul Drag Race, est également une reine basée à New York. (Elle a même écrit une chanson avec ses sœurs de New York et ses concurrentes de la Drag Race, Aja, Sasha Velour et Peppermint.)

Alexis Michelle assiste à la première de la saison 9 de «RuPaul Drag Race» | John Lamparski / WireImage

Alexis Michelle est la mère traînante de Jan

Les fans de Drag Race ne devraient pas être surpris que Jan soit la fille d’Alexis Michelle, en raison notamment de leur amour pour le théâtre. Pendant le premier défi de Jan de la série, elle a partagé son amour pour Chicago et d’autres productions de Broadway. (Elle n’a pas remporté le défi cette semaine-là, mais s’est rapprochée.)

Dahlia Sin est une autre drag girl de cette série, originaire de la Haus of Aja. Dans le passé, de célèbres familles de dragsters ont connu du succès sur Drag Race, notamment la gagnante de la saison 4 Sharon Needles et sa fille, la gagnante de la saison 10, Aquaria. La fille de Bob la Drag Queen, Miz Cracker, a concouru sur 10.

De nouveaux épisodes de RuPaul’s Drag Race en première sur VH1 sur une base hebdomadaire. En attendant, les fans peuvent regarder les épisodes déjà sortis de cette série de téléréalité sur VH1.com.