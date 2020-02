Jana Kramer et Mike Caussin refont la veille du nouvel an après le scandale

Considérant que leur 2020 a commencé avec des rumeurs d’un divorce imminent, ce n’est pas une surprise Jana Kramer et mari Mike Caussin Je voulais en finir.

Mercredi, la chanteuse country a partagé une photo avec son mari (ci-dessus), montrant les deux relaxantes au coin du feu avec un verre de vin. “2 jours pour se connecter, rire, débrancher et refaire notre nouvel an”, a-t-elle légendé la photo, affirmant qu’ils ont même revu le bal annuel.

“Il n’y a rien de mal à refaire et il n’y a pas de meilleur moment pour reconstruire que maintenant”, a-t-elle ajouté, avec les légendes #rebuildingtogether et #happynewyear.

La publication intervient après que Caussin était MIA dans les deux premiers épisodes de leurs enregistrements de podcasts Whine Down cette année, ce qui a coïncidé avec la suppression par Jana de certaines de ses photos de sa page Instagram.

Dans son premier épisode, plus tôt ce mois-ci, les deux hommes ont révélé qu’ils avaient récemment survécu à une autre tempête qui était “la plus longue depuis laquelle nous étions en désaccord” pendant leur mariage. Leur relation a déjà traversé un scandale de tricherie, une “rechute de dépendance au sexe” et une scandale de textos seins nus l’année dernière.

Quant à ce qui s’est passé cette fois, pour faire court, Mike a fait quelque chose où “une frontière” dans leur mariage avait été “brisée”, et c’était “nuisible” pour Kramer lorsqu’elle a découvert ce qu’il lui avait caché. Bien que les détails soient rares, Kramer a répété que son mari “ne m’avait pas physiquement trompé”.

“Le fait est que nous sommes toujours deux personnes avec des problèmes de la vie réelle et nous nous réservons toujours notre droit à la vie privée dans une certaine mesure et c’est notre choix de sortir et de partager cela avec vous”, a déclaré Caussin, qui a expliqué qu’ils ne sont pas Je ne suis pas prêt à révéler tout ce qui s’est passé après avoir vu certains des titres à paraître après leur scandale de sextos.

“Nous avons appris que nous ne pouvons pas partager des plaies ouvertes, elles doivent être des cicatrices et ce doit être quelque chose que nous traitons d’abord ensemble”, a-t-il déclaré à la suite de ce podcast très brut. “J’ai fait de l’intensif individuel pendant un long week-end et j’ai beaucoup travaillé sur moi-même. Jana et moi sommes en train de faire un couple intensif en ce moment et de travailler ensemble. C’est quelque chose que nous allons plonger dans un plus tard.”

Jana a également promis de partager les détails sur toute la ligne.

Caussin a déclaré que ce dernier incident lui avait fait comprendre qu’il n’avait vraiment pas beaucoup changé dans sa vie depuis qu’il avait commencé à se rétablir et qu’il avait encore beaucoup de travail à faire.

“Même si je ne rechute pas ou n’agis pas ou ne dépasse pas mon mariage, si je brise toujours les frontières ou si je ne suis pas complètement honnête avec les choses, comment est-ce sobre?” Il a demandé. “Comment cette vie change-t-elle? Comment vit-elle avec intégrité? Ce n’est pas le cas.”

Les deux hommes ont déclaré qu’à l’avenir, ils avaient désormais des “limites très claires”, où Caussin sait exactement ce qui est “nocif” pour son autre moitié.