Jana Kramer et Mike Caussin révèlent que la frontière a été brisée dans leur mariage

Les problèmes conjugaux continuent de se poser entre Jana Kramer et mari Mike Caussin, comme les deux ont révélé dans un nouvel épisode de leur podcast pourquoi il était MIA récemment et a expliqué son raisonnement pour avoir supprimé certaines de ses photos de sa page Instagram.

Bien qu’ils ne soient pas entrés dans les détails de ce qui s’est passé, Kramer a déclaré que c’était “le plus longtemps que nous étions en désaccord” tout au long de leur mariage, qui a déjà résisté à un scandale de tricherie, une “rechute de dépendance au sexe” et un scandale de sextos au début de l’année dernière.

Quant à ce qui s’est passé, pour faire court, Mike a fait quelque chose où “une frontière” dans leur mariage avait été “brisée”, et c’était “nuisible” pour Kramer lorsqu’elle a découvert ce qu’il lui avait caché. Bien que les détails soient rares, Kramer a répété que son mari “ne m’avait pas physiquement trompé”.

“Nous devrions nous adresser à l’éléphant dans la pièce. Je ne veux pas que les auditeurs pensent que je vous ai viré du podcast”, a déclaré Kramer en haut de lundi. Whine Down, après avoir raté un enregistrement précédent. “Ce n’est pas du tout le cas.”

“Le fait est que nous sommes toujours deux personnes avec des problèmes de la vie réelle et nous nous réservons toujours notre droit à la vie privée dans une certaine mesure et c’est notre choix de sortir et de partager cela avec vous”, a déclaré Caussin, qui a expliqué qu’ils ne sont pas Je ne suis pas prêt à révéler tout ce qui s’est passé après avoir vu certains des titres à paraître après leur scandale de sextos.

“Nous avons appris que nous ne pouvons pas partager des plaies ouvertes, elles doivent être des cicatrices et ce doit être quelque chose que nous traitons d’abord ensemble”, a-t-il déclaré à la suite de ce podcast très brut. “J’ai fait de l’intensif individuel pendant un long week-end et j’ai beaucoup travaillé sur moi-même. Jana et moi sommes en train de faire un couple intensif en ce moment et de travailler ensemble. C’est quelque chose que nous allons plonger dans un plus tard.”

Jana a également promis de partager les détails sur toute la ligne. “Il ne m’a pas physiquement trompé. Oui, il a peut-être brisé une frontière, … je suis toujours blessée, mais j’essaie toujours de le défendre en même temps”, a-t-elle poursuivi. “Nous voulons partager, mais ensuite nous avons peur de ce qu’ils vont mal lire. Ce que vous savez, c’est la dernière année et demie depuis la rechute qui était un potentiel, vous en êtes sorti avec ça, que tu as presque agi dessus. C’était une rechute, mais vous n’y avez pas donné suite. Depuis, vous vous rendez compte que vous n’avez pas vraiment travaillé votre programme. “

Caussin a déclaré que ce dernier incident lui avait fait comprendre qu’il n’avait vraiment pas beaucoup changé dans sa vie depuis qu’il avait commencé à se rétablir et qu’il avait encore beaucoup de travail à faire.

“Même si je ne rechute pas ou n’agis pas ou ne dépasse pas mon mariage, si je brise toujours les frontières ou si je ne suis pas complètement honnête avec les choses, comment est-ce sobre?” Il a demandé. “Comment cette vie change-t-elle? Comment vit-elle avec intégrité? Ce n’est pas le cas.”

“La réalité est qu’il y avait une frontière qui a été brisée, qui était nuisible pour moi parce que c’était une découverte, mais encore une fois ce n’était pas un acte physique, c’est pourquoi je suis très prudent”, a ajouté Jana. «Je veux aussi te protéger parce que je ne veux pas que les gens pensent que c’était une rechute physique, mais c’était une si grosse découverte avec une frontière qui était nuisible pour moi et notre relation.»

Avec cela, Caussin a dit qu’il avait essayé de justifier ses actions et, apparemment, les avait gardées de Jana après s’être convaincu que tout allait bien. Bien qu’il ait dit qu’il ne «regardait physiquement rien d’inapproprié», ce qu’il faisait «provoquait toujours» pour sa femme «d’une manière que je ne savais pas».

“J’ai toujours dit, ce n’est pas une question d’acte, c’est une question de mensonge, de découverte”, a ajouté Jana. “En bout de ligne, une limite a-t-elle été brisée? Oui. Cela m’a-t-il été nocif? Oui. at-il rechuté? Non. ” Cela étant dit, Caussin a dit qu’il “remettait mon temps à zéro” en ce qui concerne sa sobriété parce que “j’aurais eu l’impression de toujours justifier si je ne le faisais pas” car il “faisait des choses” il sait qu’il “ne devrait pas être Faire.”

Ils ont tous les deux dit qu’ils se sentaient maintenant dans un “bon espace”, mais Krama était toujours étouffé et pouvait être entendu renifler après que Caussin lui ait demandé si elle allait bien.

“C’est juste un moment vraiment lourd. La lourdeur n’est pas [deep breath] c’est une lourdeur, mais c’est une reconnaissance que nous puissions être ici pour converser [sic]”, a-t-elle poursuivi.” C’est aussi cette peur aussi, qui a été la partie la plus difficile de ce mois. Nous avons tous les deux fait beaucoup de travail individuellement et nous étions en intensif de 9h à 17h aujourd’hui. C’est beaucoup de travail … Je pense que j’ai toujours eu peur d’utiliser ce mot, mais j’ai bon espoir pour les outils que nous avons appris. “

“C’est aussi très effrayant”, a-t-elle déclaré, avant d’ajouter qu’elle a dû “s’approprier” leurs problèmes. “J’ai relu les commentaires à ce sujet, comme:” Vous ne semblez pas respecter votre mari et vous lui parlez. ” Il y a une appropriation que je peux prendre parce que j’ai parfois du mal à vous respecter à cause des trahisons constantes “, a-t-elle expliqué. “C’est tellement difficile, parce que je veux en assumer la responsabilité … c’est plus facile de décortiquer et d’être méchant.”

“Je cherche en ce moment de l’empathie en ce moment. En raison des mensonges constants, pouvez-vous voir comment il pourrait être difficile de vous pencher en vous et de faire confiance à votre parole?” elle a alors demandé.

Il a précisé qu’il avait vu son côté et a dit qu’il ne pouvait pas “imaginer à quel point il est difficile de se pencher sur quelqu’un qui vous a tellement blessé.” Caussin a ensuite ajouté: “Je ne saurai jamais exactement ce que ça fait, parce que vous ne m’avez pas fait ça … Je suis dévasté par cela et je suis vraiment désolé d’avoir rendu les choses si difficiles, parce que je vois vous essayez. “

Kramer a ensuite expliqué comment elle commençait parfois à “se sentir folle” parce qu’elle se retrouvait dans la même situation ou une situation similaire avec lui, encore et encore. “Quand la trahison et les mensonges et les découvertes continuent de se produire, cela devient de la folie dans mon monde et je commence à me sentir folle … c’est de la folie qui se répète”, a-t-elle déclaré, tout en parlant à d’autres femmes dans le même bateau. “Vous dites que vous allez être cet autre homme, mais vous ne le faites pas et cela nous rend fous.”

“Cela nous fait tourner la tête et je commence à enlever des photos sur Instagram”, a-t-elle déclaré en riant. “Cela devient tellement hors de contrôle. Vous me connaissez et je suis déjà à ma limite avec les découvertes et les mensonges, je l’ai frappé et j’ai appuyé sur le bouton, c’est là que je m’effiloche maintenant. Maintenant, je suis encore blessé et c’est honteux pour moi. “

Les deux hommes ont déclaré qu’à l’avenir, ils avaient désormais des “limites très claires”, où Caussin sait exactement ce qui est “nocif” pour son autre moitié. “Il y a quelque chose sur cette liste nuisible qui ne l’oblige pas à jouer avec une autre femme”, a-t-elle ajouté, “si je trouve une découverte qui implique un mensonge, qui est nocive pour moi. Je ne peux physiquement plus le supporter. Cela a été le plus longtemps que nous avons été en désaccord et vous avez vu: “Wow, c’est ce qui vous arrive lorsque vous découvrez X, Y et Z.” “

“Je souhaite que nous n’ayons pas eu à traverser autant de choses. Je vous choisis, je vous aime, je vous respecte et je ressens vraiment ces choses, mais je sais que mes actions ne l’ont pas toujours montré”, a déclaré Mike. . “Et tu ne l’as pas toujours ressenti à cause de ces actions.”

Ils ont clôturé le podcast en disant qu’ils ne partagent que tant de choses dans l’espoir d’aider les autres. “Nous apprenons et nous commettrons toujours des erreurs, mais je prie Dieu qu’il n’y ait plus de mal”, a déclaré Jana. “Nous vous verrons la semaine prochaine,” ajouta ensuite Mike, en plaisantant, “Le ferez-vous?”

“Whine Down” tombe le lundi.