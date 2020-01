Jane Fonda et Lily Tomlin répondent à des questions brûlantes et parlent d’arrestations lors de l’invitation d’Ellen

Jane Fonda et Lily Tomlin sont plus que de simples co-stars de “Grace et Frankie”; ils sont littéralement des partenaires dans le crime.

Et tout en hébergeant des invités “Le spectacle Ellen DeGeneres” Vendredi, les actrices ont parlé de ce que c’était que d’être arrêté (Fonda quatre fois) pour désobéissance civile fin 2019 après avoir attiré l’attention sur la crise climatique avec les manifestations de Fire Drill vendredi à Washington, D.C.

“Nous sommes très heureux d’accueillir” The Ellen Show “”, a déclaré Fonda au public ravi, alors que Tomlin leur a demandé de “s’il vous plaît soyez gentil. C’est la première fois que nous organisons un talk-show de jour.”

“N’est-ce pas formidable que nous ayons encore des premières?” Fonda, 82 ans, a noté, incitant Tomlin, 80 ans, à dire: “Eh bien, à cause de vous, j’ai été arrêté pour la première fois!” Elle a ajouté: “J’ai beaucoup appris dans le slammer”, ce qui a incité Fonda à lui rappeler qu’elle était “là-dedans pendant deux heures!”

“Eh bien, les histoires que je pourrais raconter!” Répondit Lily, en criant à son compagnon de cellule, Skittles. “Hé, Skittles! Yo maman!”

Plus sérieusement, cependant, Jane a dit “rien de mieux que de faire partie d’un mouvement pour essayer d’arrêter la crise climatique. Nous marchons, nous scandons, nous faisons entendre nos voix, non? Vous devriez tous l’essayer!” Après avoir fait vibrer le public avec un chant – “Hé hé, ho ho, Jane et Lily organisent le spectacle!” – Les “officiers” d’Ellen ont escorté les femmes hors de la scène.

Peu de temps après leur retour sur scène, les dames ont accueilli sur les canapés leurs ex-maris à l’écran, Martin Sheen et Sam Waterston, qui a également été arrêté lors des manifestations. Comme Sam s’est assuré de le noter, “Martin n’a été arrêté qu’une seule fois. J’ai été arrêté deux fois!” Cependant, Martin s’est engagé dans la désobéissance civile environ “68” fois.

Lorsqu’on lui a demandé comment sa famille avait réagi aux nouvelles, Waterson a déclaré: “Ils ont beaucoup aimé. Ils étaient très fiers de leur grand-père.” Waterson, un modéré qui se décrit lui-même, a déclaré deux semaines après les manifestations de D.C., qu’il avait apporté ses talents au match de football de Harvard-Yale. Lui et certains étudiants qui suppliaient leurs universités respectives de se départir des combustibles fossiles “se sont enfuis sur le terrain et ont de nouveau été arrêtés”.

Sam a déclaré que pendant que lui et ses camarades manifestants étaient sur le terrain en attendant que les autorités découvrent comment gérer la situation, environ trois fois plus de personnes des tribunes sont venues se précipiter sur le terrain pour les rejoindre.

“C’était vraiment inspirant dans la façon dont je parie que c’était vrai pour vous”, a-t-il dit à Jane, “que tous ces jeunes et toute cette énergie jeune et toutes ces personnes qui comprennent vraiment – faire quelque chose à ce sujet, immédiatement à propos de il.”

Fonda rayonnait.

Elle et Lily ont ensuite répondu à tour de rôle aux fameuses «questions brûlantes» d’Ellen, et c’était aussi adorable qu’hystérique.

Invitées à dire trois choses qu’elles doivent faire tous les jours, les femmes ont proposé une réponse combinée: faire pipi, se brosser les dents et se faire une décharge. Ce dernier était une gracieuseté de Lily, qui s’est rapidement excusée. “Pardonnez-moi d’avoir dit avoir fait une décharge! Si grossier”, a-t-elle dit. “En fait, non. Je suis comme la reine Elizabeth.”

Jane a ensuite demandé à son amie ce qu’elle avait fait de plus rebelle lorsqu’elle était adolescente. Lily a expliqué qu’elle était tout à fait la fauteuse de troubles et qu’elle avait manqué une année cumulée de lycée. Quelle a été la décision la plus rebelle de l’adolescente Jane? “J’ai mangé un scarabée.” Lily la fit ensuite monter d’un bond, en disant: “J’avais l’habitude de fumer dans le bureau du mathématicien et de faire des gommes à effacer pour faire de la fumée!”

La question suivante a incité les actrices à révéler quelque chose sur laquelle elles se sont battues.

“Pensée sur?” Lily a demandé à Jane, qui lui a crié: “Combatté! Prends une aide auditive, mon Dieu! Je lui ai dit pendant des années d’avoir une aide auditive.”

“Eh bien, je ne pensais pas qu’ils pensaient que nous nous battions pour quoi que ce soit,” défend Lily. “Je pensais qu’ils disaient à quoi avons-nous pensé, et nous n’avons vraiment rien à répondre là-bas non plus.”

Question suivante: Quelle est votre partie préférée du corps d’un homme? Fonda a tout de suite su: “Jambes!” Elle a ensuite interrogé Tomlin, qui est gay, sur sa partie préférée du corps d’une femme. “Oooh,” soupira-t-elle. “Trop nombreux pour être mentionnés.”

Lorsqu’on leur a demandé comment ils aimeraient qu’un film sur leur vie s’appelle, Tomlin a dit de manière créative: «Lily».

La question suivante était: quelle est la chose qui ne s’améliore pas avec l’âge?

“Votre goût pour les vêtements, je suppose”, a déclaré Tomlin. Fonda a estimé que “c’était la pire réponse” et a proposé “sexe!” Après y avoir réfléchi, cependant, elle le reprit. Les deux femmes ont convenu que cela ne s’était amélioré que pour elles au fil des ans.

Comme cela arrive souvent avec ce jeu, les questions sont devenues plus vives et Fonda pouvait à peine sortir la suivante sans éclater de rire. “Où est l’endroit le plus fou où tu as fait l’amour?”

“Dans mon oreille!” »Cria Tomlin avec enthousiasme, alors que les deux femmes gloussaient et tappaient lentement.

Les deux ont ensuite été invités à “se décrire en un mot”, et bien sûr, ils n’ont pas écouté. Lily a dit que Jane était “tenace”, “courageuse”, “fantastique”, “au sommet du monde”, “fabuleuse” et “donnant ainsi à l’humanité et à l’humanité”, avant que Jane n’appelle Lily “brillante”, “drôle” et “empathique”. . ”

Quand elle a demandé à sa co-star de révéler le dernier mensonge qu’elle avait dit, Lily a répondu: “Que tu étais formidable!” Oh, et le mot de malédiction préféré de Jane est “motherf – ker”.

