Jane Fonda ramène sa routine d’entraînement emblématique à TikTok

Jane Fonda montre aux jeunes comment c’est fait en apportant ses adorables mouvements de fitness à TikTok.

Lors de son premier post pour l’application en ligne, la lauréate d’un Oscar de 82 ans a exécuté une planche latérale avant d’exécuter quelques levées de jambes parfaites, recréant ses célèbres exercices à partir de la vidéo d’entraînement classique de 1982, “Jane Fonda’s Workout”

“Bonjour Tik Tok! Je ramène l’entraînement Jane Fonda pour lutter contre la crise climatique. Rejoignez #firedrillfriday 4/3 @ 11AMPT #happyathome #indoorworkout”, a-t-elle légendé le clip viral.

La militante écologiste a choisi la populaire plateforme TikTok pour faire connaître la crise croissante du changement climatique, qui avait été sa principale cause récemment, car elle a été arrêtée plusieurs fois l’année dernière pour avoir manifesté à Capitol Hill.

À la fin de la vidéo, Jane apparaît après l’entraînement avec une veste portefeuille et exhorte les adeptes à la rejoindre dans la croisade.

“Vous savez quoi, il y a trop de séances d’entraînement en ce moment à la télévision et sur les ordinateurs”, explique la star de “Grace et Frankie”. “Ce que j’aimerais vraiment que vous fassiez, c’est de travailler avec moi pour la planète.”

“Il y a une crise climatique qui est une véritable urgence, et donc que vous soyez sur votre canapé ou sur votre tapis de yoga, vous joindrez-vous à moi pour les vendredis virtuels des exercices d’incendie?” elle a demandé. “L’avenir a besoin de toi. J’ai besoin de toi.”

“Jane Fonda’s Workout” – basé sur son livre du même nom de 1981 qui figurait sur la liste des best-sellers du New York Times pendant deux ans – s’est vendu à plus de 17 millions d’exemplaires, ce qui en fait l’une des vidéos VHS les plus vendues de tous temps.

Découvrez l’appel aux armes de Jane dans la vidéo ci-dessus!

