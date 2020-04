Jane Fonda utilisera sa «plateforme» pour des choses auxquelles elle «croit»

2020-04-02 01:30:05

Jane Fonda souhaite utiliser son «incroyable potentiel potentiel» pour s’exprimer sur des causes auxquelles elle «croit», comme le changement climatique.

Jane Fonda veut utiliser son «incroyable plateforme potentielle» pour s’exprimer sur des causes auxquelles elle «croit».

L’actrice de 82 ans a récemment participé à des semaines de manifestations contre le changement climatique devant le Capitole des États-Unis à Washington D.C., où elle a atteint son objectif d’être arrêtée tout en protestant.

Et en réfléchissant aux événements – qui ont eu lieu tous les vendredis – Jane pense qu’elle a été traitée différemment lorsqu’elle a été arrêtée parce qu’elle est “blanche et célèbre”, mais elle est déterminée à continuer de se mettre “en jeu” pour les choses qui la passionnent.

Elle a dit: “Quand vous êtes célèbre, vous avez cette incroyable plateforme potentielle, mais comment l’utilisez-vous? Je dois me mettre en jeu. Je suis blanche et je suis célèbre et je pense que les commandes sont venues du le procureur général me manipule avec des gants d’enfant. ”

Jane s’est sentie plus comme elle-même que jamais pendant les manifestations et a déclaré qu’elle ne se gênait pas de se mettre dans une position où elle “perd tout pouvoir” parce qu’elle pense que la cause mérite d’être combattue.

S’adressant au magazine Elle pour leur deuxième numéro annuel sur la conservation, elle a expliqué: “Il est très difficile dans la vie de trouver un moyen d’aligner votre corps avec vos valeurs les plus profondes, et c’est ce que la désobéissance civile peut faire. Même si vous êtes menotté et mis dans une situation où vous n’avez absolument aucun contrôle, c’est comme entrer en vous.

“J’ai choisi de me mettre dans cette position où je perds tout pouvoir à cause de quelque chose en quoi je crois. Et c’est incroyable.”

Pendant ce temps, la star de «Grace et Frankie» a récemment déclaré que la «crise climatique» «pesait sur tous les aspects» de la vie des gens et était bien plus importante que ce que les gens comprennent.

Interrogée sur son activisme, elle a déclaré: “Je pense qu’il est important de comprendre que la crise climatique n’est pas comme, eh bien, c’est un problème sur lequel vous pourriez travailler. Vous pourriez travailler sur l’autonomisation des femmes. C’est un autre problème. des trucs de guerre. Ce parapluie, qui est la crise climatique, pèse sur tous les aspects de notre vie. Il va tout avoir sur la question de la guerre. Cela a un impact sur la question de l’autonomisation des femmes. Il a tout sur la vie. “

