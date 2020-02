Janelle Monae a un empoisonnement au mercure.

2020-02-05 20:30:04

Janelle Monae a révélé qu’elle avait souffert d’une intoxication au mercure en raison de la consommation excessive de poisson.

La chanteuse de 34 ans – qui suit un régime végétarien et à base de poisson – adorerait fonder sa propre famille un jour, mais elle doit tout d’abord redevenir “en bonne santé” car elle souffre actuellement d’une contamination par les métaux liée à une alimentation excessive. poisson.

S’adressant à The Cut, elle a déclaré: “J’ai commencé à ressentir ma mortalité.”

Et, bien qu’elle soit très ouverte sur le fait qu’elle aimerait avoir un bébé, Janelle préfère garder l’identité des personnes avec qui elle sort près de sa poitrine.

Elle a expliqué: “Je ne parle pas des gens avec qui je sors.”

L’actrice “ Hidden Figures ” a révélé l’année dernière qu’elle était pansexuelle – ce qui signifie qu’elle est attirée par une personne quel que soit son sexe ou son sexe – et pensait qu’il était important de s’ouvrir à ses parents avant de divulguer publiquement ses préférences.

Elle a déclaré à l’époque: “J’ai d’abord parlé à ma mère et à mon père, et ma mère, en particulier, avait beaucoup de questions.

“J’ai dit: ‘Maman, la seule façon de créer de l’art est de raconter honnêtement mon histoire. Elle doit venir d’un endroit honnête, et c’est qui je suis honnêtement. Je ne connais pas d’autre moyen. J’ai pour parler de ma sexualité. Je dois parler de ma noirceur. Je dois parler de ma femme. Je dois parler de ces choses. C’est qui je suis en tant que personne. ” ”

La beauté brune pense qu’il est important que les gens embrassent leur “unicité” mais elle doit travailler dur pour se sentir habilitée et “sans peur”.

Elle a expliqué: “Embrasser votre unicité est un choix actif. Je ne me réveille pas sans défaut tous les matins. Je ne me réveille pas en me sentant autonome. Je ne me réveille pas sans peur. Je dois choisir activement de ressentir de cette façon .

“Je suis comme Issa Rae dans ‘Insecure’, comme, ‘Salope, garde ça ensemble!'”

L’empoisonnement au mercure peut provoquer une faiblesse musculaire, une mauvaise coordination, un engourdissement dans les mains et les pieds, des éruptions cutanées, de l’anxiété, des problèmes de mémoire et des troubles de la parole.

