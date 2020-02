Janelle Monae se remet d’une bataille contre l’empoisonnement au mercure

Janelle Monae s’ouvre sur sa santé.

Dans une récente interview avec La Coupe, l’actrice de “Hidden Figures” a révélé qu’elle luttait contre l’empoisonnement au mercure après avoir suivi un régime pescatarien.

“J’ai commencé à ressentir ma mortalité”, a-t-elle dit à propos des séquelles qu’elle a connues lorsqu’elle suivait un régime strict, qui comprend du poisson et d’autres animaux aquatiques, mais pas de viande ni de volaille.

Monae a parlé d’empoisonnement au mercure tout en discutant de son intérêt pour la maternité. La chanteuse a exprimé qu’elle veut avoir des enfants, mais essaie de trouver le bon moment professionnellement et surtout quand elle est en bonne santé.

Selon le Organisation mondiale de la santé, le mercure “est toxique pour la santé humaine, représentant une menace particulière pour le développement de l’enfant in utero et tôt dans la vie”.

En plus, experts recommander aux femmes enceintes ou aux femmes enceintes qui essaient de tomber enceintes «d’éviter» les poissons crus comme les sushis et les sashimis et de surveiller les niveaux de mercure dans les poissons qu’elles mangent.

