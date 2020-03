Janet Jackson adresse ses remerciements à des travailleurs clés lors d’une épidémie de coronavirus

2020-03-23 ​​23:30:07

Janet Jackson a envoyé un message de remerciement aux principaux travailleurs qui ne sont pas en mesure de s’auto-isoler pendant la pandémie de coronavirus.

Janet Jackson a envoyé un message de remerciement aux principaux travailleurs qui ne sont pas en mesure de s’auto-isoler pendant la pandémie de coronavirus.

La chanteuse de 53 ans s’est exprimée en solidarité avec les personnes travaillant comme infirmières, médecins, scientifiques, commis d’épicerie, nettoyeurs et autres professionnels clés qui maintiennent les pays en activité alors que la majorité de la population a reçu pour instruction de rester dans leurs maisons pour limiter la propagation du virus.

Dans un message publié sur Instagram, Janet a écrit: “Hé, les gars! Alors que la plupart d’entre nous sont à l’intérieur, il y a beaucoup de gens courageux dans le monde qui ne peuvent pas être isolés parce que nous en avons besoin.” Je veux prendre un moment pour reconnaître et dire merci aux infirmières, médecins, hôpitaux, fournisseurs de soins de santé, scientifiques, chauffeurs, pilotes, agents de bord, équipes de livraison, nettoyeurs, épiceries, commis, enseignants, gestionnaires, hommes et femmes en uniforme, installations sanitaires, équipes de conciergerie , des journalistes, des journalistes, des professionnels de la sécurité et toutes les personnes du monde entier qui travaillent sans relâche pour mettre fin à la propagation du virus. Se mettre en danger pour nous protéger, servir et subvenir à nos besoins. “VOUS êtes vu et toujours apprécié.” Merci U et restez en sécurité. (sic) ”

La chanteuse de «Rhythm Nation» a clôturé son message en demandant aux gens de «maintenir la positivité» et de poster un cœur dans les commentaires pour montrer leur soutien aux travailleurs clés. Elle a ajouté: “Gardons tous la positivité en nous souvenant de continuer à sourire, à rire, à chanter, à danser et à répandre l’AMOUR.

“Mettez un cœur en dessous pour montrer votre amour et votre soutien. (Sic)”

Le poste de Janet survient alors que plus de 370 000 personnes ont été diagnostiquées avec un coronavirus, avec plus de 16 000 décès en conséquence.

Un certain nombre de célébrités, dont Tom Hanks et Idris Elba, ont également été testées positives pour le virus, également connu sous le nom de COVID-19.

Mots clés: Janet Jackson

Retour au flux

.