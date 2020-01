Janet Jackson «bénie» d’avoir son fils Eissa

2020-01-04 20:30:05

Janet Jackson se sent “bénie” d’avoir son fils Eissa dans sa vie alors qu’elle fête son troisième anniversaire.

Le hitmaker «C’est comme ça que l’amour va» a pris les médias sociaux pour marquer le troisième anniversaire de son fils, le félicitant comme «le plus beau cadeau de tous».

Elle a partagé sur Instagram: “Il y a 3 ans aujourd’hui, Dieu m’a béni, à l’âge de 50 ans, avec le plus beau cadeau de tous. Mon bébé! Joyeux anniversaire Bday. Maman t’aime plus que tout au monde! (Sic)”

Pendant ce temps, Janet a précédemment admis qu’elle trouvait son fils “très fatigant” et qu’elle souhaitait avoir plus d’occasions de se reposer.

Elle a dit: “C’est très fatigant. On ne dort jamais assez … Ma mère l’a fait [without a nanny], sa mère l’a fait, pourquoi pas? Pourquoi je ne peux pas?

“Je suis sûr que j’aurai besoin de quelqu’un à l’avenir pour obtenir de l’aide ici et là, mais je n’ai personne, et j’adore ça.”

Bien que son fils ne soit que jeune, Eissa montre déjà des signes en suivant les traces de sa famille musicale et refuse de se séparer de son violon bien-aimé, un instrument qu’il a choisi d’apprendre par lui-même.

Janet a récemment déclaré: “Il a continué à prendre sa baguette de tambour et à la passer sur sa guitare. Je me suis dit:” Pourquoi le joue-t-il comme un violoncelle? ” Il est entré dans sa chambre et a pris une figurine de violon et me l’a apportée, puis il a attrapé sa baguette et sa guitare et a continué.

“Alors je suis rentré avec un violon jouet, je lui ai montré une fois comment le tenir et c’était tout. Puis je lui ai acheté un vrai violon et il était tellement excité. Il dort avec. Il mange le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avec.” Je lui montre des petits enfants qui jouent du violon sur l’iPad, puis il les trouvait lui-même, tous ces enfants prodiges. Il crée des mélodies. ”

