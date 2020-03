Jared Leto découvre la pandémie de coronavirus après 12 jours isolés dans le désert

2020-03-17 07:30:05

Jared Leto a découvert la pandémie de coronavirus après 12 jours passés isolés dans le désert.

Jared Leto vient tout juste d’apprendre la pandémie de coronavirus – parce qu’il a été dans un désert “totalement isolé” pendant 12 jours.

L’acteur de «Suicide Squad» s’est rendu sur Twitter pour partager son choc en apprenant que le monde avait «changé pour toujours» depuis la dernière fois qu’il était à la maison, et a signé son message en «envoyant de l’énergie positive à tous».

Il a écrit: “Wow. Il y a 12 jours, j’ai commencé une méditation silencieuse dans le désert. Nous étions totalement isolés. Pas de téléphone, pas de communication, etc.

“Nous n’avions aucune idée de ce qui se passait à l’extérieur de l’établissement.” Nous sommes sortis hier dans un monde très différent.

“Celui qui a été changé pour toujours.

“C’est époustouflant – pour dire le moins. Je reçois des messages d’amis et de famille partout dans le monde et je rattrape ce qui se passe.”

Il a ajouté: “J’espère que vous et les vôtres allez bien. Envoi d’énergie positive à tous. Restez à l’intérieur. Restez en sécurité.”

L’enregistrement du frontman de 30 Seconds to Mars avec ses fans intervient après qu’il ait récemment partagé une expérience de mort imminente qu’il avait vécue lors de l’escalade.

L’acteur de 48 ans a eu un coup de fil tout en grimpant avec le grimpeur “ Free Solo ” Alex Honnold au Nevada, lorsque sa corde a été coupée par un rocher.

Jared a partagé une photo de la corde sur Twitter et a écrit: “Cela n’a pas l’air dramatique, mais c’est le jour où j’ai failli mourir. J’ai pris une assez bonne chute en grimpant avec @AlexHonnold à Red Rock. J’ai levé les yeux et en quelques secondes la corde a été coupée près du rocher pendant que je pendais à environ 600 pieds dans les airs. Je me souviens avoir regardé le sol en dessous.

“Ce fut un moment étrange – moins de peur, plus de fait, et un peu de mélancolie. L’adrénaline est venue après, quand je suis revenu sur le mur. Mais nous avons survécu et vécu pour voir un autre jour Visage souriant avec la bouche ouverte et froide la transpiration. Dans l’ensemble, c’était en fait assez amusant. nous avons continué à grimper dans la nuit … ”

Ce n’était pas la première expérience dangereuse de Jared en escalade; en 2017, il a révélé qu’il avait failli tomber sur le bord de Taft Point à Yosemite National.

Il a dit: “J’ai failli mourir récemment. J’ai été proche plusieurs fois dans ma vie. Il y a eu un moment à Yosemite où je pendais à Taft Point, qui est à environ 3 000 pieds, surplombant la vallée … Je me souviens avoir une conversation très directe avec moi-même. A propos de l’inefficacité de perdre la tête. À quel point c’est important pour la survie, c’était de rester aussi calme que possible. ”

Bien qu’il soit presque mort, Jared a déclaré qu’il n’abandonnerait pas ce sport dangereux, car cela lui avait tellement appris.

Il a dit: “L’acte de grimper lui-même est vraiment une conversation profonde et introspective avec vous-même sur vos limites et vos capacités. Il y a beaucoup de succès et d’échecs impliqués. Et vous apprenez une tonne.”

