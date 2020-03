Jared Leto vient d’apprendre la pandémie de coronavirus après une retraite de méditation silencieuse de 12 jours

Jared Leto a révélé qu’il venait d’apprendre la coronavirus était devenu une pandémie mondiale après être sorti d’une retraite dans le désert lundi soir.

Le lauréat d’un Oscar, 48 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour faire savoir à ses fans qu’il avait été coupé des actualités et de la technologie lors d’un long voyage, qui a révélé à Leto qu’il n’était pas au courant des effets de la maladie généralisée.

“Wow. Il y a 12 jours, j’ai commencé une méditation silencieuse dans le désert. Nous étions totalement isolés. Pas de téléphone, pas de communication, etc. Nous n’avions aucune idée de ce qui se passait à l’extérieur de l’établissement”, a-t-il tweeté.

“Nous sommes sortis hier dans un monde très différent. Un monde qui a changé pour toujours. C’est époustouflant – c’est le moins qu’on puisse dire.”

L’acteur a dit qu’il recevait des messages de ses proches et “rattrapait ce qui se passait”.

“J’espère que vous et les vôtres allez bien. Envoi d’énergie positive à tous”, a-t-il ajouté. “Reste à l’intérieur. Reste en sécurité.”

Les 4,3 millions de followers de l’ancien “Suicide Squad” sur Twitter ne savaient peut-être pas que Leto était hors réseau car il semblait avoir plusieurs tweets à publier pendant son absence.

Le coronavirus a été identifié pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Depuis lors, il s’est propagé à travers le monde, avec 169 000 cas signalés et un bilan de plus de 6500 morts, selon de récents rapports des médias.

Les États-Unis ont signalé 4 400 cas avec au moins 87 décès. Dans de nombreux États, l’auto-mise en quarantaine est en vigueur, les bars, restaurants, cinémas, etc. étant fermés pour tenter de stopper la propagation du virus.

La distanciation sociale est soulignée, la Maison Blanche recommandant aux gens d’éviter les événements impliquant 10 personnes ou plus.

Le temps nous dira si le groupe de Leto 30 Seconds to Mars continuera à accueillir leur événement sur l’île de Mars, présenté comme “une expérience de festival tout compris de trois nuits sur une île privée en Croatie”, selon son site Internet.

Prévus pour août, les billets – au prix de 1 649 $ à 7 149 $ – permettront aux participants de “se détendre et se restaurer avec du yoga parmi les arbres, faire un plongeon dans la mer Adriatique, regarder une projection à minuit ou aller admirer les étoiles et attraper deux performances intimes de Thirty Seconds To Mars. “

