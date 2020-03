Jared Leto vient de «mourir presque» dans une chute d’escalade terrifiante avec Alex Honnold

Jared Leto vient de mourir – et il a les photos pour le prouver.

L’acteur est tombé du flanc d’une montagne en escaladant le Red Rock du Nevada jeudi, et la corde de sécurité qui lui a presque sauvé la vie ne l’a pas fait.

“Ça n’a pas l’air dramatique, mais c’est le jour où j’ai failli mourir”, a-t-il expliqué sur Twitter et Instagram. “J’ai pris une assez bonne chute avec @AlexHonnold à Red Rock.”

Ça n’a pas l’air dramatique, mais c’est le jour où j’ai failli mourir. A pris une assez bonne ascension d’automne avec @AlexHonnold à Red Rock. Levé les yeux et en quelques secondes, la corde était coupée par le rocher pendant que je pendais à environ 600 pieds dans les airs. Je me souviens avoir regardé le sol en dessous. pic.twitter.com/CGd6kIM5o5

– JARED LETO (@JaredLeto) 6 mars 2020

“J’ai levé les yeux et en quelques secondes, la corde était coupée par le rocher pendant que je pendais à environ 600 pieds dans les airs. Je me souviens avoir regardé le sol en dessous.”

En effet, la star de “Morbius” a affiché une photo à couper le souffle de la corde presque effilochée.

“Ce fut un moment étrange – moins de peur, plus de fait et un peu de mélancolie”, a-t-il poursuivi dans un deuxième tweet. “L’adrénaline est venue après, quand je suis revenue sur le mur.”

“Mais nous avons survécu et vécu pour voir un autre jour. Visage souriant avec la bouche ouverte et la sueur froide. Dans l’ensemble, c’était assez amusant. Nous avons continué à grimper dans la nuit …”

Ce fut un moment étrange – moins de peur, plus de fait et un peu mélancolique. L’adrénaline est venue après, quand je suis revenue sur le mur. Mais nous avons réussi et vécu pour voir un autre jour 😅🙏🏼 Dans l’ensemble, c’était en fait assez amusant. nous avons continué à grimper dans la nuit … pic.twitter.com/Ua6DMLV7fE

– JARED LETO (@JaredLeto) 6 mars 2020

Le lauréat d’un Oscar a également partagé une vidéo – avec un niveau de juron compréhensible – du moment où il a grimpé en sécurité et a réalisé à quel point il était près de tomber à sa mort.

“Putain de merde de roi!” »s’exclame-t-il, haletant lourdement, pointant vers l’affleurement tranchant comme un rasoir qui avait presque scié sa bouée de sauvetage en deux. “Putain de merde! C’était en train de s’effilocher!”

Heureusement, Jared était entre de très bonnes mains. Le @AlexHonnold qu’il a tagué est le même Alex Honnold qui a escaladé El Capitan de Yosemite dans le documentaire oscarisé 2018, “Free Solo”.

Heureusement, contrairement à Honnold dans ce film, Leto ne faisait pas cette ascension sans cordes!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Collection . / Everett

Day of The Dude: Un regard sur le casting de Big Lebowski maintenant