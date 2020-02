Jason Derulo révèle la partie de son corps dont il n’est pas sûr

Jason Derulo n’a pas hésité à faire étalage de sa beauté naturelle et de son physique impeccable en tant que l’une des principales pop stars d’aujourd’hui.

Mais l’artiste né en Floride a révélé qu’il n’était pas du tout impressionné par une partie de son corps quand il se regardait dans le miroir, lors de son arrivée au LAX la semaine dernière.

“Euh, je n’aime pas vraiment mes pieds”, a expliqué le joueur de 30 ans. “Je suis comme un athlète, comme. Comme si je courais, je dansais sur mes articulations”, a-t-il ajouté en riant.

Le chorégraphe expérimenté se produit un peu sur ses pieds, ce qui pourrait causer des dommages physiques peu flatteurs, car le chanteur de “Whacha Say” a simplement crié “Woooooooo” en affirmation.

Derulo a montré son corps ciselé dans des vidéos telles que «Talk Dirty» et «Want To Want Me». Même dans le cauchemar CG des «chats», le temps passé à travailler sur la forme physique de l’acteur était évident.

Hélas, la plupart d’entre nous ont nos propres versions de ce que nous changerions à propos de nos fonctionnalités, Derulo se trouve être ses trotteurs.

“Tu sais quoi? Je devrais en faire plus”, a-t-il dit pour gâter ses pauvres sabots avec des pédicures. “Cela pourrait m’aider un peu.”

La triple menace n’est pas la seule célébrité à avoir des problèmes avec ses pieds, comme Chrissy Teigen a récemment révélé qu’elle trouvait la sienne peu attrayante.

Pendant l’invitation de son mari John Legend à “The Ellen DeGeneres Show” plus tôt ce mois-ci, la célèbre chanteuse / compositrice a montré un clip de sa femme mannequin expliquant comment elle n’aime pas ses pieds “horribles” pour Ellen, plaisantant que John serait capable de l’identifier dans une morgue à la vue d’eux.

Dans un véritable amour pour la Saint Valentin, John a demandé au personnel du talk-show de jour de créer un adorable montage des trotteurs de l’auteur du livre de cuisine, avec sa chanson populaire “All of Me” en arrière-plan.

“C’est vrai, les pieds de ma femme sont uniques”, a commencé le gagnant du Grammy. “Et je suis personnellement très amoureuse de ses pieds et en l’honneur de la Saint-Valentin, j’ai demandé aux bonnes gens d’Ellen de rassembler un hommage à ses pieds parfaitement uniques. S’il vous plaît, appréciez.”

Pendant le montage qui a suivi, diverses photos du couple ont été montrées, entrecoupées de gros plans des pieds de Chrissy, tandis que le public du studio hurlait de rire.

Comme le dit le proverbe, la recherche de la perfection améliore souvent l’amélioration.

