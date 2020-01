Jason Donovan ne regrette pas le passé sauvage

2020-01-27 18:00:05

Jason Donovan ne regrette pas sa dépendance à la cocaïne dans les années 90 car il a “tellement appris” sur lui-même en tant que personne et se sent chanceux d’avoir survécu à l’expérience.

Jason Donovan ne regrette pas son passé sauvage.

La star de 51 ans a eu des problèmes de dépendance à la cocaïne dans les années 1990, quelque chose dont il a toujours été honnête avec ses trois enfants, Jemma, 19 ans, Zac, 18 ans et Molly, huit ans, qu’il a avec sa femme. Angela Malloch.

Le point le plus bas du hitmaker “ Too Many Broken Hearts ” est survenu lorsqu’il s’est effondré alors qu’il consommait beaucoup de cocaïne lors de la 21e fête d’anniversaire de Kate Moss en janvier 1995, tenue par Johnny Depp au tristement célèbre club de Los Angeles The Viper Room.

Cependant, Jason pense qu’il a beaucoup appris sur lui-même grâce à ces expériences et pense que ces expériences ont aidé à façonner l’homme qu’il est maintenant.

Parler à New! magazine, il a déclaré: “La bonne nouvelle est que je sais maintenant ce que je ne veux pas faire! Vous apprenez tellement de ces temps. Je vais vous dire tout de suite, je préfère ne pas avoir l’expérience de ce que j’ai. Je regrette pas vraiment. J’en suis fier? Pas du tout. Je ne faisais partie que des chanceux qui sont sortis. ”

L’acteur avait auparavant avoué renifler jusqu’à 30 lignes de cocaïne par jour à l’apogée de sa dépendance lorsqu’il était en vedette dans la production de tournée de “ Joseph et l’incroyable Technicolor Dreamcoat ”

Jason – qui était auparavant en couple avec son ancienne co-star des “ voisins ” Kylie Minogue – attribue la rencontre et le fait de tomber amoureux de sa femme, la régisseuse Angela Malloch, pour lui avoir donné la motivation de se nettoyer.

Il a dit: “C’est difficile car il n’y a rien de tel qu’un voyage positif dans la consommation de drogues. Ayant eu des enfants et vu quel genre d’effet cela a eu sur eux et mon père, et comment cela aurait pu l’affecter à l’époque, c’est tous relatifs. ”

Jason aime toujours boire du vin, mais il admet maintenant qu’une grande soirée le laisse criblé d’anxiété le lendemain matin lorsque sa gueule de bois se déclenche.

Il a expliqué: “L’alcool me donne de l’anxiété maintenant. J’adore boire un verre, mais si je suis absolument honnête, en particulier si je vais sortir un peu la nuit, cela me donne de l’anxiété.”

