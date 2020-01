Jason Momoa rencontre des «bébés courageux» dans un hôpital pour enfants

2020-01-22 09:30:03

Jason Momoa a passé du temps à rencontrer les “bébés forts et courageux” dans un hôpital pour enfants, car il dit qu’il aime comment être Aquaman signifie qu’il peut “rendre les enfants heureux”.

La star d’Aquaman a rendu visite à l’Hôpital pour enfants UPMC de Pittsburgh plus tôt cette semaine, car il a déclaré que sa chose préférée à propos du héros titulaire de DC Comics sur grand écran était la capacité de “rendre les enfants heureux”.

En publiant une série de photos de sa visite sur Instagram, il a écrit: “la plus grande partie d’être aquaman est de rendre les enfants heureux de diffuser aloha a eu un peu de temps avant le travail pour s’arrêter à l’hôpital pour enfants UPMC de pittsburgh a rencontré tant de braves bébés forts tout mon aloha aux familles. moi et joshua parie que s’il me bat dans le bras de fer, il obtient mon trident. voir u sur le tournage d’aquaman 2 joshua. rester fort @childrenspgh aloha j (sic) ”

Jason, 40 ans, est un fervent partisan des œuvres de bienfaisance pour enfants et, l’année dernière, il s’est porté volontaire pour la Fondation Make-A-Wish, qui vise à répondre aux souhaits des enfants aux prises avec des maladies graves.

Et la star de “Game of Thrones” – qui a sa fille Lola, 12 ans, et son fils Nakoa-Wolf, 11 ans, avec sa femme Lisa Bonet – a déclaré qu’après avoir rencontré certains de ses jeunes fans, il souhaitait continuer à collaborer avec l’organisation ” pour la vie”.

Sur les réseaux sociaux à l’époque, il écrivait: “Mon premier @makeawishamerica, je le ferai pour la vie. Une telle journée incroyable avec Eva Eros et Kalice et toute l’Ohana. Mahalo Warner bros pour avoir organisé une tournée incroyable pour ces beaux enfants mon aloha j (sic) ”

Au cours de sa journée de bénévolat, Jason a donné aux enfants un aperçu des studios Warner Bros., où vivent certains des costumes de ses plus grandes franchises, y compris le costume de Batman et Batmobile, ainsi que le trône “ Aquaman ” et son costume de la Film 2018.

