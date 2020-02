Jason Priestley a le cœur brisé par le diagnostic de cancer de Shannen Doherty

2020-02-07 01:30:05

Jason Priestley est “le cœur brisé” par le diagnostic de cancer du sein de stade quatre de Shannen Doherty, alors qu’il dit avoir “tendu la main” à sa co-star de “Beverly Hills, 90210” après que la nouvelle a éclaté.

L’acteur de 50 ans a joué aux côtés de Shannen en tant que jumeaux Brenda et Brandon Walsh dans la série à succès des années 90 “ Beverly Hills, 90210 ” – et son récent redémarrage “ BH90210 ” – et s’est exprimé au milieu de la nouvelle que sa co-star souffre d’un cancer de stade quatre, deux ans après qu’elle a annoncé qu’elle était en rémission.

Mercredi (05.02.20), Jason a déclaré au magazine People lors de la célébration du 60e anniversaire du Festival de télévision de Monte-Carlo: “Je l’ai contactée hier lorsque la nouvelle a éclaté. Elle est submergée de sympathisants et de personnes qui la contactent. Je n’ai pas entendu parler d’elle encore, mais je suis sûr que je le ferai très bientôt.

“Shannen a été une grande partie de ma vie. Shannen et moi aurons toujours un lien très significatif. J’ai le cœur brisé par les nouvelles et je lui souhaite, à elle et à sa famille, le meilleur en cette période très difficile.”

Shannen a révélé son diagnostic cette semaine, lorsqu’elle a admis qu’elle avait encore du mal à “traiter” les informations.

L’actrice de 48 ans a déclaré: “Ça va sortir dans quelques jours ou une semaine qui – je suis au stade quatre. Alors mon cancer est revenu. Et c’est pourquoi je suis ici.

“Je ne pense pas l’avoir traité. C’est une pilule amère à avaler de bien des façons.

“J’ai certainement des jours où je dis pourquoi moi. Et puis je vais, eh bien, pourquoi pas moi? Qui d’autre? Qui d’autre que moi mérite cela? Aucun de nous. Mais je dirais que ma première réaction est toujours de savoir comment – comment vais-je le dire à ma maman, mon mari. ”

Shannen a déclaré qu’elle avait initialement gardé son diagnostic secret et qu’elle était retournée travailler sur “ BH90210 ” parce qu’elle voulait honorer son ami et ancien co-star Luke Perry, décédé après avoir subi un accident vasculaire cérébral quatre mois avant le début du tournage de l’émission redémarrée.

Elle a ajouté: “C’est tellement bizarre pour moi d’être diagnostiquée et puis quelqu’un qui était, vous savez, apparemment en bonne santé pour commencer.

“C’était vraiment, comme, choquant. Et le moins que je puisse faire pour lui rendre hommage était de faire ce spectacle. Je ne l’ai toujours pas fait, à mon avis. C’est donc difficile.”

L’actrice a rendu public son diagnostic maintenant parce qu’elle craignait que ses problèmes de santé ne ressortent des documents judiciaires relatifs à sa lutte juridique contre la compagnie d’assurance State Farm, qu’elle poursuit, car elle a affirmé que certaines de ses réclamations avaient été injustement rejetées après sa Californie. la maison a été endommagée par un incendie en 2018.

Elle a dit: “Je préfère que les gens l’entendent de moi. Je ne veux pas que ce soit tordu. Je ne veux pas que ce soit un document judiciaire. Je veux que ce soit réel et authentique.

“Et je veux contrôler le récit. Je veux que les gens sachent de moi, je ne voulais tout simplement pas qu’ils sachent encore.”

