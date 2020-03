Jason Segel a joué le jeu mystérieux vu dans «Dépêches d’ailleurs»

Dispatches From Elsewhere est le dernier ajout à la collection d’anthologies d’AMC. Jason Segel a créé la série époustouflante, qui raconte l’histoire de quatre personnes réunies par une agence secrète appelée Jejune Institute. À travers une série d’énigmes et de défis, le groupe est chargé d’atteindre la «non-concordance divine». Avant de pouvoir écrire un scénario pour le spectacle, Segel a dû trouver Divine Nonchalance lui-même.

Jason Segel | Britta Pedersen / alliance photo via .

Jason Segel est un écrivain talentueux

Segel agit depuis l’âge de 18 ans. Il a commencé à écrire après que le producteur de Freaks and Geeks Judd Apatow l’ait encouragé à créer un script pour un projet appelé Nightmares! Il n’est jamais arrivé à l’écran argenté, mais Nightmares! est devenu un livre pour enfants à succès.

Segel a également écrit le scénario de la comédie de 2008 Oublier Sarah Marshall, et la pièce suivante sur le thème de Dracula présentée à la fin du film. Après une pause dans l’industrie, Segel a commencé à chercher l’inspiration pour recommencer à écrire. C’est alors qu’il est tombé sur l’idée de Dispatches From Elsewhere.

Segel reçoit des dépêches d’ailleurs

Segel a eu l’idée de la série d’anthologie AMC à partir d’un documentaire de 2013 intitulé The Institute. Le film parlait du mystérieux Institut Jejune, une icône vénérée dans le monde du jeu en réalité alternative. Voulant en savoir plus, Segel a contacté les personnes impliquées dans la création du documentaire, mais a été ignoré.

À la manière de la société Elsewhere, Segel a reçu le contact de quelqu’un un mois plus tard sous la forme d’un e-mail. Ce qu’il a trouvé n’était pas le défi original créé par la Elsewhere Society / Jejune Institute. Au lieu de cela, Segel avait découvert la Latitude Society, le dernier projet de type chasse au trésor de l’artiste de rue Jeff Hull.

Segel a été envoyé à une adresse de San Francisco, où on lui a demandé de remettre les biens qui le gardaient attaché à son existence actuelle. Segel a déclaré au Los Angeles Times qu’il avait été “dépouillé de toute l’armure que vous portez dans la vie”, à savoir son téléphone portable et sa carte d’identité, puis envoyé dans la ville pour résoudre une série d’énigmes. Tout comme nous l’avons vu jusqu’à présent dans Dispatches From Elsewhere, Segel dit qu’il a été fait ressentir «une partie de cette chose qui ne se soucie pas de qui vous êtes ou des particularités de votre vie – et vous met au défi de faire partie de quelque chose. “

L’initiation de Jason Segel à la société Elsewhere

Dans cette même interview avec le Los Angeles Times, Hull a qualifié son travail de «narration narrative dans un véritable espace, faisant sortir les gens du genre d’espace bidimensionnel de l’écran». En donnant aux participants la chance de voir leur monde d’une manière unique, Hull dit qu’il a donné aux gens l’opportunité de se transformer.

La participation de Segel a fait partie intégrante de la création d’une série qui célèbre la capacité de narration interactive de Hull. “C’était comme un rite de passage”, a expliqué Segel. Hull a admis que faire jouer Segel était, en soi, une initiation. Hull a poursuivi en expliquant: «Il y a quelque chose dans les expériences partagées qui peut être transformateur et qui peut construire la cohésion sociale. Donc, oui, j’essayais de l’initier un peu à mon monde. » Les fans peuvent supposer que ce que nous voyons dans la série est profondément enraciné dans les expériences que Segel a vécues ailleurs.

Dépêches d’Ailleurs est diffusé le lundi soir sur AMC.