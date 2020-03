Jax Taylor partage les félicitations de mariage de la star des «amis»

Les téléspectateurs de Vanderpump Rules ont finalement assisté au mariage de Jax Taylor et Brittany Cartwright. Alors que les fans se sont échappés au château du Kentucky pour les noces, Taylor a tweeté et a partagé un souhait de félicitations vidéo spécial.

Brittany Cartwright, Jax Taylor | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

«Et c’est arrivé…. merci @ scheana @ DavidArquette @ FriendsTV », a écrit Taylor, ainsi qu’une vidéo spéciale. Apparemment, Scheana Shay a pu capturer une vidéo de félicitations de l’actrice et star de Friends, Courteney Cox. Cox se tient dans une rue déserte et adresse ses vœux au couple. «Salut Brittany et Jax», dit Cox. «J’espère que vous avez le meilleur jour de mariage et une vie pleine d’amour. Toutes nos félicitations.”

Le message de Taylor s’est éclairé des commentaires des fans, y compris quelques cœurs de l’ex-mari de Cox, l’acteur David Arquette. Shay a également retweeté la vidéo.

Les amis de «Vanderpump Rules» adorent les «amis»

Un fan de Twitter s’est demandé pourquoi Taylor remerciait Shay. “Parce que c’était son cadeau de mariage pour nous, et si vous connaissez Brittany et moi, nous aimons Courtney”, a répondu Taylor. En effet, le couple aime vraiment Cox and Friends en général. Les deux ont tissé des références d’amis dans leurs vœux et se sont prélassés dans des cadeaux inspirés par des amis avant le mariage.

Taylor a partagé une énorme courtepointe inspirée de Friends, qui comprenait de nombreux moments emblématiques et des slogans mémorables de l’émission, les rapports Bravo’s Style & Living. La courtepointe en vedette, «Moo Point» et «Smelly Cat», ainsi que d’autres monuments mémorables comme Central Perk et le miroir orné qui encadrait la porte de l’appartement de Cox.

Vanderpump Rules a commencé de la même manière que les amis révolutionnaires de la sitcom des années 1990. Les deux acteurs étaient jeunes et essayaient de trouver leur chemin et leur place dans la vie. De plus, les romances en herbe étaient également à l’origine du drame et de la légèreté.

Taylor a revécu le jour de son mariage

Taylor a revécu le jour de son mariage avec les fans. Il a partagé des photos et discuté de moments sur Twitter. Un spectateur a posé des questions sur les changements de robe et de tenue de Cartwright. “Je pense qu’elle avait trois looks différents”, a répondu Taylor. Taylor a également partagé une photo d’une des robes de Cartwright. “J’ai tellement de chance ..”, a-t-il fait remarquer.

Il a également partagé une vidéo de la fête. Les invités et le couple heureux dansent tandis que Taylor tient les chaussures de sa femme. “Les petites heures du matin …”, a écrit Taylor. Le fait que la préparation au mariage n’a pas non plus été perdu pour Taylor. Quand un fan a écrit: “Enfin !!!!” Taylor a accepté. «Je sais désolé que cela ait traîné si longtemps, Brittany et moi n’avons aucune part à la façon dont les spectacles sont organisés. Quoi qu’il en soit, profitez-en et merci d’avoir regardé », écrit-il.

Cartwright a également partagé une série de photos de mariage avant le grand épisode. “J’ai hâte de partager avec vous le jour le plus spécial de notre vie ce soir! C’était la journée parfaite et je suis tellement excitée de revivre ce moment. J’espère que cet épisode vous apportera un peu de bonheur avec tout ce qui se passe «Restez en sécurité tout le monde et que Dieu vous bénisse», a-t-elle écrit. La dernière photo de la série était celle du couple qui s’embrassait. «CETTE DERNIÈRE PHOTO BRITT 😍😭✨», a écrit Kristen Doute.

Le meilleur homme Tom Schwartz est également devenu émotif sur Instagram. “Je viens de pleurer en regardant l’épisode de ce soir”, écrit-il. “C’est plein d’amour, de rires et de vie. Chaud et confortable et drôle. Une pincée de drame bien sûr. Recherchez également: le mot flânerie, les tunnels des sirènes, les observations @relationshep, l’impression de Lisa en Bretagne, @ le lancebass le tuant comme officiant, les tampons d’embrayage et beaucoup de romance. Le remède parfait pour les bleus de quarantaine. “