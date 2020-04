Jaxson Brown, un garçon de cinq ans, meurt sur un sentier de randonnée après qu’une mère perdue le laisse seul pour trouver de l’aide

Un garçon d’Alaska de cinq ans a été retrouvé mort samedi, trois jours après que sa mère et lui se soient perdus sur un sentier de randonnée de huit kilomètres.

Jennifer Treat, 36 ans, a laissé son fils Jaxson Brown seul sur la piste de Lunch Creek alors qu’elle tentait de trouver de l’aide, mais elle est tombée et s’est gravement blessée à la jambe.

Le joueur de 36 ans a pris la décision malheureuse de faire de la randonnée mercredi après-midi – sur un sentier qui avait de la neige jusqu’à la taille par endroits.

Le couple est devenu désorienté et a perdu la piste, et a été contraint de passer la nuit dans le désert.

Le lendemain matin, la mère de Jaxson a décidé de chercher de l’aide par elle-même parce que le garçon était trop fatigué.

“Ils ont passé la nuit ensemble”, a indiqué la dépêche, selon le Ketchikan Daily News. “Le matin, Treat a quitté Jaxson pour chercher de l’aide par lui-même, car il serait fatigué et ne voulait plus faire de randonnée.

“Dans sa hâte à trouver de l’aide, Treat aurait trébuché sur une racine et aurait gravement blessé sa jambe.”

Vendredi matin, à 10 h 30, les recherches n’ont commencé que lorsque les soldats de l’état ont été alertés de la disparition du couple. Ils ont trouvé la voiture de Treat garée au début du sentier. Gâtez-vous a été retrouvée à environ cinq kilomètres du sentier, où elle a dit aux sauveteurs qu’elle avait laissé son fils derrière. Elle a été transportée par avion à l’hôpital par hélicoptère.

Mais Jaxson était introuvable.

Des membres de la Ketchikan Volunteer Rescue Squad, des Alaska State Troopers, de l’Alaska Wildlife Troopers, du US Forest Service Law Enforcement et du North Tongass Volunteer Fire Department ont tous aidé à la recherche, mais ils n’ont pu trouver qu’une seule chaussure appartenant au garçon.

Un hélicoptère de la Garde côtière a même rejoint la recherche pendant la nuit en utilisant des systèmes infrarouges pour balayer la zone, mais est venu les mains vides.

Les conditions sur le sentier variaient des zones améliorées et des promenades en planches aux zones qui sont “très lourdes avec des explosions, et boueuses et difficiles à traverser”, a déclaré Jerry Kiffer, commandant de l’incident de la Ketchikan Volunteer Rescue Squad. “Vous avez en quelque sorte toute la gamme jusqu’au lac.” Certaines zones étaient sèches, a-t-il dit, tandis que d’autres avaient de la neige jusqu’à la taille.

Selon le Sergent Trooper. Grant Miller, alors que le garçon était sur la piste auparavant, “nous ne savons pas à quelle distance il a été sur la piste. Il n’a jamais été seul.”

Ce n’est qu’à 14 h 45. samedi, le corps de Jaxson a été retrouvé, à environ 1000 pieds du sentier, et plus loin de l’endroit où sa mère a été secourue.

Une autopsie déterminera la cause du décès; le temps – avec la pluie, le brouillard et le brouillard, et les températures nocturnes chutant au milieu des années 30 pendant son absence – peut avoir été un facteur.

La mort n’est pas considérée comme suspecte.

