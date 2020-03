Jay Cutler “ essentiellement noirci ” lorsqu’il a proposé à Kristin Cavallari

2020-03-11 22:30:05

Jay Cutler ne se souvient pas avoir proposé à Kristin Cavallari parce qu’il était tellement nerveux.

Jay Cutler pense qu’il a “essentiellement perdu connaissance” lorsqu’il a proposé à Kristin Cavallari.

L’ancien quart-arrière du football américain, âgé de 36 ans, a posé la question à la star de la télé-réalité blonde il y a neuf ans à Cabo, mais souhaite qu’il puisse le faire à nouveau parce qu’il ne pensait pas l’avoir très bien fait en raison de son énervement nerveux.

S’exprimant dans le tout nouveau “Very Cavallari” de jeudi (12.03.20), Jay a déclaré à ses amis: “Je ne l’ai pas bien fait. Si je pouvais le refaire, je le referais. C’est juste angoissant.

“Vous essentiellement [black out]! C’est comme, ‘Retirez cette bague de mon visage. Je ne peux plus tenir ça. “”

Jay ne se souvient pas non plus avoir demandé la permission au père de Kristin, mais il l’a trouvé “rude”.

Il a expliqué: “Demander la permission au père de Kristin, c’est difficile. Je veux dire, il a dit oui. C’est bien, mais juste l’accumulation est comme – je ne m’en souviens pas non plus.”

Pendant ce temps, Kristin – qui a épousé Jay en 2013 – pense que les ébats de leur chambre sont devenus plus vifs, plus risqués et plus intimes depuis plus longtemps qu’ils sont ensemble.

La beauté de 33 ans a récemment déclaré: “C’est dur, le mariage est dur. Il faut un effort des deux personnes, les deux doivent vraiment le vouloir …

“Jay et moi nous faisons vraiment rire. Il est très solidaire et nous nous laissons tous les deux nous-mêmes, nous nous amusons! Tout est question de communication …

“Plus vous restez ensemble, non seulement le sexe est meilleur, mais vous apprenez à vous connaître si bien, c’est cette proximité que je n’ai jamais eue avec quelqu’un d’autre, et c’est un lien et vous vous obtenez simplement. Et nous tu apprends encore les uns des autres, et tu évolues et c’est plutôt sympa de grandir avec quelqu’un. ”

Le couple a trois enfants – Camden, sept ans, Jaxon, cinq ans et Saylor, quatre ans – et la star de ‘The Hills’ pense que le fait d’être parents a mis une pression supplémentaire sur leur mariage.

Elle a expliqué: “Le mariage est vraiment difficile avec les enfants, les enfants mettent l’accent sur une relation qui est juste la vérité. Si vous avez différents styles parentaux, cela pose un ensemble unique de problèmes … Ma mère a toujours dit que vous voulez être unifiée devant les enfants. Tu ne peux pas être comme papa dit que ça va mais maman ne le fait pas. Tu dois parler de ce solo puis revenir et être unifié devant les enfants. “

