Jay Smith prétend-il que Ashley Martson a menti sur le divorce?

À présent, les fans de 90 Day Fiancé devraient savoir que juste au moment où ils pensent qu’Ashley Martson et Jay Smith ont terminé leur drame, quelque chose d’autre est lié à apparaître. En novembre 2019, Ashley Martson a déclaré que le couple était finalement officiellement divorcé. Cependant, Jay Smith a récemment publié un message dans son histoire Instagram qui incite les fans à se gratter la tête. D’après ce qu’il a écrit, il semble que le couple ne soit pas encore divorcé après tout.

Le couple «90 Day Fiancé» s’est brièvement ressaisi

Ashley Martson et Jay Smith de Fiancé de 90 jours | John Lamparski / . pour la diversité indonésienne

Ashley Martson et Jay Smith sont le cadeau qui ne cesse de donner en ce qui concerne le drame Fiancé de 90 jours. À l’été 2019, les deux se sont à nouveau tranquillement réunis – une décision qui a choqué les fans quand elle est devenue publique.

Malheureusement, il semble que Jay Smith ait de nouveau trompé Ashley Smith, si on en croit. Lors d’une conversation avec InTouch Weekly, Ashley Martson a déclaré: «Je suis très partisan de suivre votre cœur et il est vrai que j’ai repris Jay une fois de plus. Je sais que les gens vont me juger et, même si je peux accepter cela, c’est finalement ma décision. »

La star de 90 Day Fiancé a ajouté: “Cependant, ce que mon ami dit s’est avéré être vrai et Jay a confirmé lui-même au téléphone qu’il avait bel et bien une autre fille qui prétend qu’il l’a mise enceinte.”

“Il a dit qu’il ne la croyait pas, mais ils allaient passer un test et malgré tout, il était clair qu’il m’avait trompé. Je suis encore désemparé et je ramasse les morceaux et je fais de mon mieux pour continuer. Je sais que je n’ai que moi-même à blâmer pour la situation dans laquelle je me trouve à nouveau. Ce n’est la faute de personne mais la mienne. Je peux dire en toute sécurité que j’en ai fini une fois pour toutes avec Jay », a conclu Martson.

Ashley Martson a affirmé qu’elle et Jay Smith avaient divorcé

Après son été tumultueux avec Jay Smith, Ashley Martson est allée sur Instagram pour affirmer qu’elle et son ex fiancé de 90 jours avaient finalement divorcé.

En novembre, elle a partagé sur son histoire Instagram: «Aujourd’hui, c’est une bonne journée! Je suis officiellement une femme célibataire !!! Je suis à nouveau célibataire, j’ai pensé que je mettrais à jour tout le monde, car c’est la question la plus fréquemment posée. Il a finalement signé [sic]. “

Dans un article maintenant supprimé, Martson a partagé des sentiments supplémentaires. Le Hollywood Gossip a rapporté qu’elle a écrit: «Je me sens comme un échec. J’ai essayé tout ce que je pouvais. Il était juste cassé au-delà de toute réparation. Mon dernier message peut sembler que je suis heureux, que je dois mettre ce chapitre derrière moi, mais c’est une pilule difficile à avaler. “

Elle a ajouté: “Je ne pensais pas que je [be] marié [and] divorcé à un si jeune âge. J’apprécie le soutien de tous à travers ce voyage. Ma page ne représentera plus mon mariage ou le spectacle à partir de maintenant. Je veux juste que tout soit derrière moi. Merci encore à tous ceux qui m’ont soutenu et qui m’ont tendu la main pendant ce mess avec des mots aimables. Cela signifie vraiment beaucoup! Je suis reconnaissant [for] l’amour.”

Jay Smith dit que c’est un mensonge

Cependant, Jay Smith s’est récemment rendu sur Instagram pour signaler que le divorce était un mensonge. Lors d’une session de questions-réponses, un fan a demandé si les deux avaient finalement divorcé et pourquoi ils n’avaient pas réglé les choses. John Yates a capturé l’histoire et a posté une photo ici.

Smith a répondu: «Attention, nous ne sommes pas un mensonge que je viens de découvrir il y a quelques jours [sic]. “

Yates a également capturé l’un des messages de Martson sur son histoire, qui semblait faire référence à sa relation avec Smith. Dans le post, Martson a écrit: “J’ai l’impression d’être dans un cirque itinérant, sur un carrousel piégé par un clown maléfique, et je ne peux pas m’en tirer, peu importe mes efforts!”

Espérons que Jay Smith ou Ashley Martson seront en mesure de clarifier ce qui se passe exactement – comme toujours, les fans de 90 Day Fiancé sont impatients de connaître les détails.