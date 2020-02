Jay-Z a refusé la mi-temps du Super Bowl par “ principe ”

2020-02-02 23:30:04

Jay-Z a refusé l’émission de mi-temps du Super Bowl par “principe” après qu’on lui ait dit qu’il aurait besoin de faire ressortir de grands noms avec lui.

Le rappeur de ’99 Problems ‘a révélé qu’il avait rejeté la possibilité de faire la une de la pièce maîtresse sportive “par principe”, car on lui avait dit qu’il devrait faire ressortir Rihanna et Kanye West en tant qu’actes surprises.

Dans une interview accordée au journal The New York Times, Jay – qui est marié à Beyonce – a déclaré: “Bien sûr que je l’aurais fait, mais j’ai dit:” Non, vous m’avez “.

“Ce n’est pas comme ça que vous vous y prenez, en disant à quelqu’un qu’ils vont faire le show de la mi-temps en fonction de qui ils amènent.

“J’ai dit de l’oublier. C’était une chose principale.”

Malgré le déclin de l’émission à la mi-temps, Jay s’est associé à la NFL pour une campagne de musique et de justice sociale l’année dernière.

Le rappeur est devenu le «stratège du divertissement musical en direct» de la ligue sportive dans le cadre du partenariat avec sa société Roc Nation, et il travaille également avec eux sur leur campagne d’activisme Inspire Change.

Il a déclaré précédemment: “La NFL a une très grande plateforme, et elle doit être tout compris.

“Ils étaient prêts à faire certaines choses, à apporter des changements, que nous pouvons faire du bien.”

Dans le cadre du partenariat, la star de 50 ans est impliquée dans la sélection et la production de la performance à la mi-temps du Super Bowl, malgré le claquement de la NFL dans sa chanson “ Apes ** t ”, dans laquelle il rappait pour refuser le spectacle convoité de la solidarité de Colin Kaepernick, dont la protestation à genoux contre l’inégalité raciale l’a vu évincé de la ligue.

Mais malgré les critiques, les patrons de la NFL ont déclaré que Jay – qui avait décrit le footballeur comme une “figure emblématique” semblable à Muhammad Ali et portait une version personnalisée du maillot de Kaepernick sur ‘Saturday Night Live’ en 2017 – était un partenaire idéal parce qu’ils cherchaient pour les personnes qui leur demanderont des comptes.

Roger Goodell, commissaire de la NFL, a déclaré: “Nous ne voulons pas que les gens viennent et nécessairement d’accord avec nous; nous voulons que les gens viennent et nous disent ce que nous pouvons faire de mieux.

“Je pense que c’est un élément central de notre relation entre les deux organisations, et avec Jay et moi personnellement.”

Colin a lancé le mouvement #TakeAKnee en 2016, qui l’a vu, ainsi que plusieurs autres joueurs, refuser de se présenter pendant l’hymne national lors des matchs pour protester contre la brutalité policière et l’injustice raciale.

