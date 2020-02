Jay-Z doit donner à Beyonce 5 millions de dollars par enfant qu’ils ont ensemble en raison de Crazy Prenup

Beyonce et Jay-Z sont ensemble depuis plus de quinze ans, ce qui semble une éternité par rapport aux normes hollywoodiennes. Le couple puissant travaille ensemble, vit ensemble et élève ses trois enfants ensemble.

Bien qu’ils aient certainement traversé leur part de moments difficiles et de luttes – de l’aveu de Jay-Z de tricherie à la lutte infâme dans l’ascenseur entre Solange Knowles et Jay-Z – ils ont réussi à survivre à tous les essais et à sortir plus forts que jamais . Ces jours-ci, la paire de superstars serait solide comme le roc.

Cependant, grâce à un contrat de mariage blindé, si quelque chose se passait entre Beyonce et Jay-Z, ils seraient tous les deux à vie.

Quand Beyonce et Jay-Z ont-ils commencé à sortir ensemble?

Beyonce | Photo de Bryan Bedder / .

Beyonce a rencontré Jay-Z pour la première fois à l’âge de dix-huit ans, fin 1999 ou début 2000. Pourtant, elle a admis qu’ils n’étaient pas romantiques tout de suite et qu’ils n’étaient que amis pendant environ un an avant de commencer à ce jour.

La superstar considère que le temps qu’ils ont passé en tant qu’amis est vital pour les aider à construire une base solide. À la fin de 2001, les deux ont commencé à se fréquenter et, peu de temps après, ils ont commencé à travailler ensemble en tant que collaborateurs de l’industrie de la musique, libérant plusieurs chansons à succès ensemble.

En avril 2008, Beyonce et Jay-Z se sont mariés lors d’une cérémonie top secrète. Les deux sont restés très silencieux sur leur mariage au fil des ans, s’ouvrant ouvertement à de rares occasions.

Ils ont continué à travailler ensemble tout au long de la dernière décennie, en tournée ensemble, en se produisant ensemble et en publiant des collaborations qui sont devenues incroyablement populaires auprès des fans. Il ne fait aucun doute qu’au fil des années, Beyonce et Jay-Z continueront d’intriguer les fans du monde entier.

Combien d’enfants Beyonce et Jay-Z ont-ils?

Beyonce et Jay-Z n’ont pas attendu longtemps après leur mariage pour essayer de fonder une famille. En 2010, Beyonce est tombée enceinte, mais a subi une fausse couche. Après s’être allongée pour récupérer et se développer émotionnellement, Beyonce est tombée enceinte à nouveau et elle et Jay-Z ont accueilli leur fille Blue Ivy Carter en 2012.

Alors que de nombreux fans pensaient que le couple n’aurait plus d’enfants, Beyonce a choqué le monde lorsqu’elle a révélé qu’elle attendait des jumeaux en 2017. Les jumeaux, Rumi et Sir Carter sont nés à la fin de 2017, et bien qu’il n’y en ait pas eu de nombreuses photographies des bébés publiées dans les médias, on peut supposer qu’ils bénéficient de la même éducation luxueuse que leur sœur aînée, Blue Ivy, apprécie très clairement.

Blue Ivy accompagne fréquemment ses parents à des événements sur le tapis rouge et à des défilés de mode prestigieux, portant des vêtements de créateurs et vivant définitivement sa meilleure vie. Il ne fait aucun doute que Beyonce et Jay-Z sont déterminés à donner à leurs trois enfants la meilleure vie possible.

L’accord prénuptial bizarre de Beyonce et Jay-Z

Avant leur mariage en 2008, Beyonce et Jay-Z auraient tous deux signé un contrat de mariage qui donnerait à Beyonce 5 millions de dollars pour chaque enfant qu’ils auraient ensemble tout au long de leur mariage. De plus, le contrat de mariage a précisé que Beyonce recevrait 10 millions de dollars si le mariage se terminait avant deux ans et 1 million de dollars par an pour chaque année de mariage jusqu’à 15 ans.

Il y a plusieurs années, le couple a examiné et mis à jour son accord, négociant apparemment un accord de cinquante-cinquante ans sur la garde de leurs trois enfants et mettant en place des fonds fiduciaires détaillés pour leurs enfants. On ne sait pas si l’accord de donner à Beyonce 5 millions de dollars par enfant est toujours valable, mais cela semble probable, en particulier compte tenu des modes de vie extravagants de Beyonce et Jay-Z.