Jay-Z révèle la 1 raison pour laquelle il a refusé le spectacle de mi-temps du Super Bowl (et ce n’est pas à cause des protestations)

Jay-Z a présenté des milliers de spectacles dans plusieurs pays sur tous les continents. Mais croyez-le ou non, il n’a jamais joué à un spectacle de mi-temps du Super Bowl. Bien qu’il en ait eu l’occasion, Jay-Z a refusé de faire le spectacle et de le laisser passer à quelqu’un d’autre. Il a parlé de l’expérience dans une nouvelle interview et a partagé la raison audacieuse pour laquelle il a transmis le concert.

Jay-Z sur scène en 2017 | Matt Winkelmeyer / .

Commentaires de Jay-Z sur son potentiel concert à la mi-temps du Super Bowl

Jay-Z s’est ouvert au New York Times dans une interview publiée le 1er février. Selon lui, la NFL l’a approché il y a des années au sujet d’un spectacle à la mi-temps, mais à une condition: il devrait interpréter son hit de 2009 «Run This Town »avec Kanye West et Rihanna.

Jay-Z a déclaré que même s’il n’avait aucun problème à jouer avec le duo, il n’aimait pas la façon dont la NFL avait traité la demande.

“Bien sûr que j’aurais”, a expliqué l’artiste 4:44. “Mais j’ai dit:” Non, tu me comprends. “Ce n’est pas comme ça que tu fais les choses, en disant à quelqu’un qu’ils vont faire le show de la mi-temps en fonction de qui ils amènent. J’ai dit oublie ça. C’était une chose principale. »

Jay-Z et sa fille aînée Blue Ivy Carter au Super Bowl LIV le 2 février 2020 | Jose Carlos Fajardo / Groupe MediaNews / The Mercury News via .

Jay-Z a déjà parlé de sa décision de refuser l’émission

Jay-Z a également déclaré en août 2019 qu’il avait des problèmes avec le processus de sélection.

“Je n’aimais pas le processus. Je pense que le processus de sélection a été rompu », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse (via le New York Daily News). “Prenez quatre d’entre nous [performers] et tout le monde pense qu’ils jouent au Super Bowl. C’est presque comme ce processus d’entrevue. Donc, si je pouvais en choisir un, trois autres personnes sont bouleversées. Ce n’est même pas un bon calcul. Après trois ans, neuf personnes sont bouleversées et trois personnes vont jouer. Je pense simplement que le processus aurait pu être plus précis. “

Ces dernières années, la NFL a eu du mal à trouver des têtes d’affiche pour ses spectacles de mi-temps du Super Bowl. Des artistes tels que Pink et Rihanna les ont rejetés en solidarité avec l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick – qui prétend qu’il a été blackballé après ses protestations de 2016 contre l’injustice raciale et la brutalité policière.

Jay-Z a ensuite travaillé avec la NFL

Jay-Z travaille maintenant avec la NFL en tant que «stratège du divertissement musical en direct». Grâce à son rôle, il aide l’organisation à trouver des talents pour des performances telles que le Super Bowl. Il assiste également ses initiatives de justice sociale.

Jay-Z au brunch de janvier 2020 | Kevin Mazur / . pour Roc Nation

Après avoir décroché l’accord en août 2019, les fans ont accusé Jay-Z de trahir Kaepernick et de ne pas tenir compte du fait qu’il n’est toujours pas signé. Jay-Z a reconnu cela dans l’interview avec le Times, disant que Kaepernick avait “mal fait” mais qu’il était temps de faire avancer la conversation.

“Personne ne dit qu’il ne s’est pas trompé”, a déclaré Jay-Z. «Il a eu tort. Je comprendrais si c’était il y a trois mois. Mais c’était il y a trois ans et quelqu’un doit dire: “Que faisons-nous maintenant – parce que les gens meurent encore?” »

Jay-Z a ajouté qu’il espère pouvoir utiliser la plateforme de la NFL pour éduquer les fans blancs sur la brutalité policière.

“Tant que de vraies personnes sont blessées et marginalisées et perdent des membres de leur famille, alors oui, je peux faire quelques tours de presse négative”, a-t-il poursuivi.

Jay-Z et la NFL ont apparemment beaucoup à faire pour les fans. Restez à l’écoute.