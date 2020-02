Jay-Z révèle l’une des dernières choses que Kobe Bryant lui a dites

2020-02-06 07:30:04

Jay-Z dit que l’une des dernières choses que lui a dit Kobe Bryant était de demander au rappeur d’aller voir sa fille jouer au basket.

La légende du basket-ball de 41 ans et sa fille de 13 ans, Gianna, faisaient partie des personnes tuées lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé le mois dernier, et le hitmaker ‘Anything’ s’est souvenu avoir vu la star au cours de la nouvelle année, lorsque Kobe l’a exhorté à allez voir l’aspirant pro du basket-ball tirer quelques cerceaux.

Jay a dit: “Donc Kobe était un gars qui me regardait bien, et nous avons traîné plusieurs fois.

“Il était le dernier chez moi le nouvel an, et il était juste dans le plus grand espace dans lequel je l’ai vu.”

“L’une des dernières choses qu’il m’a dites, c’est que tu dois voir Gianna jouer au basket.

“Et c’était l’une des choses les plus blessantes, parce qu’il était si fier. Et le regard sur son visage était comme – je l’ai regardé et j’ai dit:” Oh, elle va être la meilleure joueuse de basket-ball du monde. ”

“Il était tellement fier. C’est vraiment difficile.”

Jay a admis que la mort du couple avait été “vraiment difficile” à prendre pour lui et sa femme Beyonce.

Dans une vidéo partagée par Roc Nation Sports de Jay parlant à Columbia University, il a ajouté: “Ma femme et moi avons pris ça … avons pris ça … vraiment dur. C’est tout ce que je vais dire à ce sujet.

“Juste un grand être humain et était dans un grand espace dans sa vie.”

Beyoncé a rendu hommage au couple quelques jours seulement après leur mort, partageant une photo du père de quatre enfants embrassant Gianna sur son front alors qu’ils s’asseyaient à côté du terrain en regardant un match de basket-ball ensemble.

Le chanteur de 38 ans a écrit: “Je continuerai à prier avec diligence pour vos reines.

“Vous êtes profondément aimé Kobe. (Sic)”

