Jay-Z révèle sa dernière conversation avec Kobe Bryant était tout au sujet de Gianna

Jay Z vu Kobe Bryant moins d’un mois avant Kobe, sa fille de 13 ans et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère et leur dernière conversation a porté sur la fierté de la légende du basket-ball de Gianna.

Le rappeur a été interrogé sur le décès de Bryant alors qu’il parlait à l’Université Columbia mardi soir, la question le surprenant alors qu’il rassemblait ses pensées.

“Juste un grand être humain et était dans un grand espace dans sa vie.” Pic.twitter.com/QJ1PTqkPmq

– Roc Nation Sports (@RocNationSports) 5 février 2020

“Donc, Kobe était un gars qui me regardait et nous avons traîné plusieurs fois”, a-t-il répondu, disant que les deux derniers s’étaient vus à Jay-Z et Beyonce à la maison le soir du nouvel an.

“Il était juste dans le plus grand espace dans lequel je l’ai vu et lui, l’une des dernières choses qu’il m’a dites était:” Tu dois voir Gianna jouer au basket-ball “”, se souvient-il. “C’était l’une des choses les plus blessantes, parce qu’il était si fier et que son visage était comme, je l’ai regardé et j’ai dit:” Oh, elle va être la meilleure joueuse de basket-ball du monde. “”

Jay-Z a déclaré que leur mort était vraiment difficile pour lui et Knowles à prendre, ajoutant: “J’ai pris cela, ce qui est vraiment difficile.”

“C’est tout ce que je vais dire à ce sujet”, a-t-il ajouté, affirmant que Kobe n’était “qu’un grand être humain et qu’il était dans un grand espace de sa vie”.

Roc Nation a rendu hommage à Kobe et Gianna le jour de l’accident, le qualifiant d ‘”icône mondiale transcendante”. La société a ajouté: “Nos plus sincères sympathies vont à la famille Bryant. Un père d’abord. Accrochez-vous fermement à ceux que vous aimez. Restez en paix, Gianna.”

Knowles a partagé son propre hommage à Instagram, partageant une photo des deux lors d’un match de basket-ball avec la légende: “Je continuerai à prier avec diligence pour vos reines. Vous êtes profondément aimé Kobe.”