Jazz dit qu’elle se sent comme un «monstre la consomme»

Jazz Jennings, une militante des droits des trans de 19 ans, a du mal à tout équilibrer lors de la saison 6 de I Am Jazz de TLC.

De la préparation à l’université à la récupération de sa troisième chirurgie de confirmation de genre et à l’organisation d’une collecte de fonds pour un spectacle de dragsters pour la chirurgie du bas de son amie Noelle, Jazz s’est sentie dépassée par tout ce qui se passe dans sa vie. Et parce que Jazz a des antécédents de dépression et un trouble de la frénésie alimentaire, qui sont tous deux déclenchés par le stress, sa famille craignait de développer à nouveau des symptômes.

Dans l’épisode du 25 février de I Am Jazz, “Communication Breakdown”, les mauvaises nouvelles de Jazz concernant le prochain spectacle-bénéfice l’ont amenée à une panne. Stressée et dépassée, elle se tourna vers les crises de boulimie comme mécanisme d’adaptation à ses «pensées chaotiques».

Jazz Jennings | Emma McIntyre / . pour Unilever / Dove

Jazz a commencé à démêler admettre toute la pression dans sa vie

Après que Jazz ait dit à ses parents et grands-parents qu’elle avait choisi de fréquenter l’Université de Harvard par rapport à son autre premier choix, le Pomona College, elle a admis qu’elle commençait à se sentir intimidée par la pression. La jeune défenseure des droits des LGBT a déclaré qu’elle avait une «peur de l’échec» intense qui lui a fait se demander si la Ligue Ivy était vraiment la bonne pour elle.

“Je viens

je pense que ce que je vais aborder à Harvard sera énorme, et je veux réussir, ”

la star I Am Jazz a dit à sa maman.

le jazz

a expliqué que les changements dans sa vie commençaient à bouleverser ici. “Je suis

définitivement à un carrefour émotionnel et personnel », a-t-elle déclaré aux producteurs de TLC. “JE

vient de prendre la plus grande décision de ma vie. “

De plus, l’adolescente du sud de la Floride venait de subir sa troisième chirurgie de confirmation de genre pour corriger un certain nombre de complications avec ses deux procédures précédentes. En plus de sa récupération physique en cours, Jazz a eu du mal à planifier une collecte de fonds pour un drag show afin d’amasser 15 000 $ pour la meilleure opération de Noelle.

La maman de la star de «I Am Jazz» craignait que les symptômes des troubles alimentaires de Jazz ne réapparaissent

La maman de Jazz, Jeanette Jennings, a admis qu’elle commençait à craindre que les symptômes de frénésie alimentaire de sa fille ne s’aggravent en raison du stress qu’elle subissait. En particulier, elle craignait que le fait d’être seul au collège ne convienne pas à Jazz.

“JE

pense honnêtement que Jazz ne se débarrassera jamais complètement de la frénésie alimentaire “, le I

La maman de la star de Jazz Am a avoué. “Elle va aller à l’université, et j’ai

a toujours été là pour l’aider à traverser ces moments difficiles. Et on ne va pas

d’être plus là. ”

Jeanette a dit aux producteurs de I Am Jazz qu’elle n’avait jamais su quand les symptômes de santé mentale de Jazz pouvaient être déclenchés par des pressions académiques, sociales ou personnelles. “Je suis un peu inquiète pour Jazz”, a-t-elle déclaré. “La dépression est là-bas, et la frénésie alimentaire est là-bas, et ils sont là-bas, et à tout moment, ils peuvent remonter à la surface.”

Le jeune avocat a recommencé à manger de façon excessive en réponse à de mauvaises nouvelles

Le niveau de stress de la défenseure des droits des personnes transgenres a semblé grimper après qu’elle a reçu de mauvaises nouvelles concernant la prochaine collecte de fonds pour Noelle. Peppermint, une drag queen trans bien connue de la Drag Race de RuPaul, a déclaré à Jazz qu’elle ne serait pas en mesure de faire la une de l’événement après tout.

Les nouvelles

a paniqué la star de I Am Jazz. “Maintenant que la menthe poivrée ne peut pas

titre de l’événement, je n’ai vraiment pas de plan de sauvegarde », a-t-elle déploré. “JE

je me sens vraiment vaincu et je doute de tout. »

À la fin de l’épisode, Jazz s’est rendu dans une épicerie locale et a eu une frénésie alimentaire. Elle a parlé de son trouble de la frénésie alimentaire aux producteurs, expliquant: «Pour le moment, je me sens juste sans espoir. J’ai vraiment l’impression qu’un monstre me consume. J’ai l’impression qu’il y a un poids de 50 livres pesant sur mon épaule. »

La jeune militante a révélé que la pression constante dans sa vie «déclenchait» sa dépression et ses symptômes de troubles alimentaires excessifs. “Cela me fait juste avoir des pensées encore plus chaotiques, et cela déclenche ma frénésie alimentaire”, a partagé Jazz. «J’utilise la nourriture comme un moyen d’échapper à la réalité et je ne m’inquiète pas des choses dont je dois m’inquiéter.»

“Je sais mieux,” dit tristement Jazz. “Je suis déjà allé ici. Je ne devrais pas recommencer ces erreurs. “