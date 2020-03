Jazz Jennings se sent «déçue» et «vaincue» après sa performance de drag

Jazz Jennings de I Am Jazz, de TLC, a toujours parlé de ses symptômes de santé mentale, y compris de l’anxiété, des crises de panique et de la dépression.

Après que la militante des droits trans de 19 ans ait planifié une collecte de fonds pour un drag show pour la prochaine opération de confirmation de genre de son amie Noelle, ses symptômes d’anxiété ont commencé à augmenter. Jazz craignait de ne pas pouvoir organiser un événement qui pourrait atteindre l’objectif de 25 000 $, dont 15 000 $ iraient directement à la chirurgie de Noelle.

Dans l’épisode du 3 mars de I Am Jazz, “Dragilicious”, l’anxiété de Jazz a culminé dans une performance qu’elle a qualifiée de “décevante”.

Jazz Jennings | J. Merritt / . pour GLAAD

Le jazz était stressé à l’approche de sa performance

À l’approche de la prochaine collecte de fonds du drag show, Jazz est devenu de plus en plus inquiet. Même si elle avait initialement prévu de chanter une chanson originale avec son amie, la chanteuse / compositrice Michaela Paige, Jazz s’est retirée de la performance à la dernière minute. Pourtant, elle a enfilé une tenue glam drag pour une performance de synchronisation labiale, et la star de I Am Jazz ne se sentait pas prête à accueillir la foule.

“Le spectacle commence bientôt, et même si le fait de ne pas jouer la chanson a levé une partie du fardeau, je suis toujours nerveuse à l’idée de me pavaner sur la piste parce que je ne me sens pas complètement préparée”, a admis Jazz alors qu’elle luttait avec ses nerfs avant les rideaux s’ouvrirent. “J’essaie de contenir mes émotions.”

Les bracelets de la star «I Am Jazz» sont tombés pendant qu’elle divertissait la foule

L’animatrice de l’émission, la célèbre drag queen Nicole Halliwell, a présenté le jazz juste avant de monter sur scène. “Nous avons contraint Jazz à faire tout son possible”, a plaisanté Halliwell alors que Jazz attendait dans les coulisses, respirant profondément et visiblement nerveux. “Et ce soir, elle porte une robe emblématique et le nom” Sparkles “.”

La performance de drag de Jazz a bien commencé et elle a eu du plaisir à divertir la foule. «Le jazz tue. Est-ce le mot? ” Le père de Jazz, Greg Jennings, a plaisanté avec les producteurs de TLC.

Mais l’acte du jeune activiste est soudainement allé vers le sud à cause d’un costume

mauvais fonctionnement.

“Pendant que je joue, un bracelet que Michaela m’a aidé à enrouler complètement autour de mon bras tombe juste sur les deux bras”, a expliqué la star de I Am Jazz alors que ses bijoux se détachaient sur scène. “Je panique à l’intérieur, mais je ne peux pas le faire savoir au public, alors je me dis simplement:” Je dois passer au travers. Je dois traverser ça. “”

Jazz avait l’air frappé comme elle l’a dit à un membre du public dans un

frénésie, “Je ne sais pas quoi faire avec ça, je ne veux blesser personne!”

Le défenseur des droits des trans a essayé de continuer la série et de faire la lumière sur le problème, mais les choses ont empiré à partir de là. “J’essaie de tout sauver en les fouettant, mais j’ai commencé à frapper les gens au visage et à me mettre de plus en plus en tête”, a admis Jazz.

La jeune militante a déclaré qu’elle se sentait «vaincue» par sa performance «chaotique»

Après la fin de la performance, Jazz s’est dirigé dans les coulisses, désespéré. «J’avais juste des espoirs et des attentes très élevés pour qu’elle soit parfaite, vraiment, mais c’était tellement chaotique», a-t-elle déclaré aux producteurs d’I Am Jazz.

“Eh bien, ça a mal tourné!” S’exclama Jazz dans les coulisses, glissant

dehors en panique et au bord des larmes. “Plus jamais. J’ai fini.”

La jeune femme de 19 ans a déclaré aux producteurs qu’elle avait le cœur brisé par la tournure des événements. “Je ne veux vraiment pas pleurer parce que je sais que ce n’est pas à propos de moi, c’est à propos de Noelle”, a déclaré Jazz. “Et pourtant, je me sens toujours vaincu et déçu de moi-même.”