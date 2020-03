JBL annoncé pour le WWE Hall of Fame

2020-03-04 09:30:07

La légende de la WWE, John ‘Bradshaw’ Layfield, sera intronisée au Temple de la renommée à Tampa le mois prochain.

John ‘Bradshaw’ Layfield est intronisé au Temple de la renommée de la WWE.

La star légendaire – qui a remporté les titres WWE, Intercontinental, États-Unis, européens, Hardcore et Tag Team avant sa retraite en 2009 – a été confirmée pour la classe de cette année, et il sera honoré au cours de la semaine “ WrestleMania ” à Tampa le mois prochain.

Sur WWE.com, la société a annoncé: “JBL, le maven effronté, devenu cow-boy devenu champion du monde et champion du monde, est le dernier intronisé de la classe 2020 du WWE Hall of Fame.

“Le ‘Wrestling God’ prendra sa place dans l’histoire du divertissement sportif le jeudi 2 avril à Tampa, en Floride, pendant la WrestleMania 36 Week.”

L’intronisation de JBL a été révélée lors des WWE Backstage de Fox Sport mardi soir (03.03.20), et il a crédité à la fois Eddie Guerrero et son ancien partenaire de l’équipe d’étiquette Ron ‘Farooq’ Simmons ‘, qui a composé l’Agence de protection des acolytes avec JBL, avec son succès .

Il a dit: “Ce qui définit JBL, c’est Eddie Guerrero, ce qui me définit, c’est Ron Simmons. La plus grande pause que j’ai jamais eue dans ma vie a été de rencontrer Ron Simmons.

“Il était le meilleur homme à mon mariage, il a porté un merveilleux toast où il a eu une ovation debout. Il a dit:” Jusqu’à ce que la mort nous sépare “. C’est ce genre d’amitié que nous avons toujours eu.

“L’équipe de tag avec lui était probablement la meilleure pour ma carrière, mais pour JBL c’était Eddie Guerrero. Cela ne fait aucun doute. Quand je suis arrivé, et Eddie avait besoin d’un adversaire pour le Staples Center, c’était la course à WrestleMania un an après avoir remporté le titre.

“Le personnage de JBL ne fonctionnait pas, et nous n’étions pas sûrs de ce que nous allions faire. Je pensais que c’était un et fait.”

Bradshaw sera reconnu lors de la prestigieuse cérémonie du Hall of Fame le 2 avril aux côtés des Bella Twins, du lutteur devenu star d’Hollywood Batista et des membres légendaires de nWo Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall et Sean Waltman.

