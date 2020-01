«Je l’ai regardé 15 000 fois»

Jennifer Lopez connaît une chose ou deux – ou 20 – sur les comédies romantiques.

Le multihyphénate, qui répète actuellement pour sa performance à la mi-temps du Super Bowl 2020 avec Shakira tout en se remettant vraisemblablement d’un snob Oscar pour Hustlers, a joué dans de nombreuses comédies romantiques. Il y a The Wedding Planner de 2001, Maid in Manhattan de 2002, Monster-in-Law de 2005 et Second Act de 2018 pour n’en nommer que quelques-uns.

Il va sans dire que lorsque Lopez partage sa rom-com préférée, nous en prenons note. À venir, découvrez quel film J. Lo dit prendre la première place dans son livre comme la meilleure comédie romantique.

Jennifer Lopez se détend en regardant des roms

Les célébrités, elles sont comme nous. Ils aiment aussi se détendre en se pelotonnant sur le canapé et en regardant une comédie romantique après une longue journée. Oui, même J. Lo se tourne vers le confort d’un film de bien-être. Lors d’une interview avec Vanity Fair publiée le 14 janvier 2020, Lopez a donné un exemple de film qu’elle regarde pour une dose de relaxation.

“Y a-t-il une rom-com en particulier que vous avez mise pour vous détendre?” Vanity Fair a demandé à Lopez à laquelle elle a répondu: “Il y en a quelques-unes. Tout d’abord, Jerry Maguire. »

Le film de 1996 réalisé par Cameron Crowe est un film désormais emblématique qui nous a donné un certain nombre de lignes que nous citons encore plus de 20 ans plus tard. Cuba Gooding Jr., qui a remporté un Academy Award du meilleur acteur dans un second rôle grâce à sa performance dans le film, nous a donné «montrez-moi l’argent» dans sa célèbre scène avec le personnage de Tom Cruise, Jerry Maguire.

Et Renée Zellweger a prononcé les mots «tu me complèterais» et «tu m’aurais fait bonjour» en tant qu’amour amoureux à l’écran de Cruise, Dorothy Boyd. Bien que Jerry Maguire fasse partie des films que J. Lo regarde pour se détendre, ce n’est pas sa comédie romantique préférée.

La comédie romantique préférée de Lopez est “le film parfait, point final”

La comédie romantique préférée de Lopez est, pour elle, globale. Il a tout ce dont un film pourrait avoir besoin. Quel film demandez-vous? Rom-com de 1989, Quand Harry rencontre Sally.

Écrit par Nora Ephron, réalisé par Rob Reiner, le film avec Meg Ryan et Billy Crystal reste un classique plus de 30 ans plus tard et est devenu l’étalon-or du genre rom-com auquel presque tous les films après lui ont été comparés.

Pour J. Lo’s Quand Harry a rencontré Sally est «le film parfait, point final». Elle a dit à Vanity Fair qu’elle l’avait regardé des milliers de fois.

«Et probablement ma rom-com numéro un est When Harry Met Sally. Classique. Le film parfait, période: histoire, amitié, amour, vie. Je l’aime tellement », a-t-elle déclaré avant d’ajouter,« je l’ai regardé 15 000 fois. »

Le film a répondu à la question «Les hommes et les femmes peuvent-ils être amis?» Et nous a donné la célèbre scène de faux orgasme de Ryan ponctuée de la célèbre phrase «Je vais avoir ce qu’elle a» sans parler d’une flopée d’autres moments citables (et relatables). Il n’est pas étonnant que la comédie romantique classique soit le film préféré de J. Lo dans le genre. Le film est toujours d’actualité toutes ces années plus tard et, comme l’a dit Lopez, couvre «l’amitié, l’amour, [and] la vie.”

Attendez-vous à voir Lopez est sa prochaine rom-com, Marry Me, avant la fin de 2020. Dans le film, J. Lo incarne une pop star larguée par son fiancé quelques instants avant leur mariage au Madison Square Garden qui décide plutôt d’épouser un homme dans la foule incarné par Owen Wilson.