«Je ne veux plus jamais être à nouveau en forme»

L’acteur Zac Efron est connu pour montrer son corps de temps en temps. Au début de sa carrière, les fans, petits et grands, ne pouvaient s’empêcher de remarquer quand il a enlevé sa chemise pour une variété de rôles différents. Mais on se démarque: l’adaptation cinématographique Baywatch. Voici pourquoi vous ne devriez pas vous attendre à le voir dans ce genre de forme de si tôt.

Zac Efron est connu pour de nombreux grands rôles

Zac Efron assiste à l’appel photo «Baywatch» à Berlin le 30 mai 2017 | Isa Foltin / WireImage

Efron est devenu célèbre pour son rôle dans la franchise High School Musical. Il a déménagé du territoire PG à PG-13 et a commencé à afficher son physique dans des films comme 17 Again, Charlie St.Cloud et The Lucky One. Comme il s’est fait un nom à Hollywood, ses abdos étaient de la partie.

Alors qu’il s’éloignait des films romantiques pour se tourner vers des comédies directes, Efron torse nu dans au moins une scène semblait être une exigence. Les voisins, Dirty Grandpa et Mike et Dave Need Wedding Dates l’ont tous présenté en train de se déshabiller. À ce stade, il a obtenu la méta: tout en remportant le MTV Movie Award de la meilleure performance torse nu dans ce moment délicat, il a été contraint de révéler les marchandises. (Il a de nouveau remporté le prix l’année prochaine).

Il a obtenu une forme incroyable pour «Baywatch»

En ce qui concerne la préparation de Baywatch, il a pris les choses à un tout autre niveau. Dans une interview avec Men’s Journal à l’époque, il a dit qu’il était le «plus fort physiquement» qu’il n’ait jamais été. Il s’entraînait constamment, plusieurs fois deux fois par jour, et suivait un régime très strict.

Et ça a payé. Bien que Baywatch n’ait pas été acclamé par la critique, il a plutôt bien fonctionné au box-office. Ceux qui sont allés le voir n’étaient peut-être pas amoureux de l’intrigue, mais ils ne se plaignaient certainement pas du corps d’Efron.

L’entraînement est une passion pour Efron

Il n’est pas difficile de voir que l’homme se soucie de rester en forme. Efron a même une série YouTube, Gym Time, où il s’entraîne avec des célébrités, des athlètes et plus encore. Dans une récente interview avec Sean Evans pour Hot Ones, il a expliqué comment il admire ceux qui travaillent le plus et repoussent les limites.

«Pour moi, les athlètes sont comme des stars de cinéma. Quand je peux rencontrer ou sortir avec quelqu’un qui a été [an] inspiration pour moi… c’est vraiment amusant. Et s’ils veulent s’entraîner avec moi? Irréel. J’arrive à viser derrière le rideau [and] sorte de s’amuser avec eux et de les voir dans leur élément. Parce que c’est tout ce qu’ils font! Ils s’entraînent. Et certains d’entre eux sont sauvages », a conclu Efron.

Pourquoi il ne reprendra pas la forme de «Baywatch»

Parlant du film dans lequel il a pris la meilleure forme, Efron a déclaré: «J’ai réalisé quand j’en avais fini avec [Baywatch] Je ne veux plus jamais être en forme. Vraiment. C’était tellement dur. Vous travaillez avec presque aucune marge de manœuvre. Vous avez des choses comme de l’eau sous la peau qui vous inquiètent. Transformer votre pack de six en pack de quatre – merde comme ça… c’est juste stupide. Ce n’est tout simplement pas réel. “

L’acteur a poursuivi, expliquant qu’il était «heureux que cela ait fonctionné», qu’il «ait réussi», ajoutant: «Je pourrais recommencer si cela valait la peine. Mais nous attendrons que cela arrive. ” Pour l’instant, Efron a un autre objectif: “Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre cerveau.” Après tout, les abdos parfaits ne sont pas la solution idéale pour mener une carrière réussie et vivre une belle vie.