«Je pense que nous avons bien compris»

Les fans de l’émission NBC The Good Place ont une semaine de plus pour voir comment se termine l’univers entier. (Pour Eleanor, Chidi et le reste du gang, de toute façon). La populaire série humoristique a été créée par Michael Schur, également le showrunner de Parks and Recreation. (Avant cela, il a travaillé sur The Office et Saturday Night Live). Récemment, Schur a révélé dans une interview ce qu’il ressentait à l’idée de trouver une fin pour un spectacle comme The Good Place, qui explore les plus grandes questions de la vie et les mystères philosophiques.

Jameela Jamil comme Tahani, Manny Jacinto comme Jason, D’Arcy Carden comme Janet, Kristen Bell comme Eleanor, William Jackson Harper comme Chidi sur The Good Place | Colleen Hayes / NBC

Michael Schur sur ce qu’il a appris de la finale de la série «Parks and Recreation»

Schur a rejoint Matt Wilstein sur le podcast Daily Beast The Last Laugh pour discuter de la finale de la série The Good Place, entre autres. Wilstein a commenté le fait que Schur a fait partie de deux spectacles (The Office et Parks and Rec) qui avaient une grande base de fans. Après plusieurs saisons, cela signifiait qu’il y avait beaucoup de pression sur ces finales de série. Ces expériences ont-elles éclairé la fin de The Good Place?

Schur a expliqué que bien qu’il ait beaucoup appris sur la façon de mettre fin à un spectacle de son temps sur les parcs et les loisirs, ce n’est pas une situation universelle.

“Chaque spectacle est différent”, a-t-il déclaré. «Chaque spectacle a sa propre sorte de thème, d’idées et de thèmes.» Son principal point à retenir de la finale des parcs et loisirs?

Les acteurs de The Good Place: William Jackson Harper, Ted Danson, D’Arcy Carden, Kristen Bell, Jameela Jamil et Manny Jacinto | Chris Haston / Banque de photos NBC / NBC

“Je pense que le plus important que j’en ai retenu était:” mec, c’est dur et nous devons vraiment y penser. “” Il a dit que les écrivains de Good Place ont fait l’effort.

Fin de la série “The Good Place”: ce qui s’est passé dans le dernier épisode de la saison 4

“Les fins sont difficiles, émotionnellement”, a reconnu Schur. Mais concernant la fin de la série The Good Place, il a dit: “Je me sens bien.”

“Nous avons mis beaucoup de temps à penser à la finale de The Good Place”, a déclaré Schur à Wilstein. «Il a fallu beaucoup de travail acharné.» Surtout, comme il l’a expliqué, car les questions en jeu sont littéralement la vie et la mort.

“Les thèmes de cette émission sont très intenses”, a déclaré Schur. “Ce n’est pas comme,” je me demande si Leslie Knope devient le gouverneur. “” Par rapport à Parks and Recreation, The Good Place est “après un plus gros poisson.” Mais Schur pense que la salle des écrivains a réussi.

“Je pense que nous avons bien compris”, a-t-il déclaré sur le podcast. «J’espère que nous l’avons fait. Nous le saurons! ”

Créateur de «The Good Place» pour savoir s’il a une nouvelle perspective sur l’au-delà

L’animateur de Last Laugh a également demandé à Schur si le fait de travailler sur The Good Place avait changé sa croyance au sujet de l’au-delà.

“Je ne sais pas si j’avais une théorie avant le spectacle”, a répondu Schur. “Je ne suis pas une personne particulièrement religieuse.” Son opinion est essentiellement: “Qui pourrait prétendre savoir?”

Il a dit que bien que cela n’ait pas changé, d’autres choses ont:

Le spectacle m’a donné… une vision du monde meilleure et plus claire sur ce qui compte. Quelles sont les choses que nous faisons que nous devons faire? Quelles sont les choses que nous ne devrions pas faire?

Michael Schur | Evans Vestal Ward / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Le showrunner de Good Place a clarifié sa pensée.

“Pas comme, je pensais que c’était cool de voler des banques, ou quelque chose comme ça et maintenant je ne le fais plus.” Plus comme: “Quels sont les fondements de la raison pour laquelle les actions sont importantes ou non?” Et tandis que pour Chidi, cette l’information est souvent paralysante, Schur l’a trouvée libératrice.

«C’est une joie», a-t-il déclaré. «C’est un cadeau vraiment énorme que cette expérience m’a fait.» Il a poursuivi:

J’ai l’impression de ne pas essayer de mettre des mots ou une explication sur ce que je pense de ce que les humains devraient faire de leur temps. Je peux maintenant dire: «Eh bien, voici pourquoi! Voici pourquoi c’est important. Voici les fondements philosophiques du comportement et des actions humains et de la moralité et de l’éthique. »

Schur attribue toute la «lecture ennuyeuse» (recherche philosophique) que lui et les auteurs ont faite pour le spectacle.

En fin de compte, Schur est reconnaissant pour toute l’expérience sur The Good Place.

“Nous avons pu, d’une manière très rare, exécuter le spectacle du début à la fin exactement comme nous le voulions”, a-t-il déclaré. “Donc, toute plainte est entièrement de ma faute.”