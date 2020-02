«Je pense que tout le monde le dépasse»

Pete Davidson pense étonnamment que son temps sur Saturday Night Live aurait dû se terminer la saison dernière. Au cours d’une interview franche avec Charlamagne Tha God, Davidson s’est ouvert sur un certain nombre de choses, y compris à quoi ressemble son avenir avec SNL. Les fans le verront-ils dans la série la saison prochaine?

Pete Davidson sur «Saturday Night Live» | Banque de photos Rosalind O’Connor / NBC / NBCU via .

Davidson partage ses réflexions sur son rôle sur SNL

Le comédien est conscient qu’il a eu la chance de faire partie de la série depuis 2014, mais pense qu’il aurait dû être envoyé avant.

Lors de l’interview du 24 février, Charlamagne a posé des questions sur SNL et sur le bon moment pour quitter l’émission. “C’est une chose difficile à faire parce que vous ne voulez jamais appuyer trop tôt sur la gâchette. Mais tout le monde a toujours dit: «Vous saurez quand vous le saurez et tout ira bien», a expliqué Davidson.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait, Davidson a admis: «Ouais. Voici le truc… Personnellement, je pense que je devrais en finir avec ce spectacle parce qu’ils se moquent de moi là-dessus. »

Il a poursuivi: «Je comprends, mais je suis froid et ouvert, je fais des blagues de mise à jour le week-end… [It’s like] de quel côté êtes-vous », a-t-il poursuivi. “J’ai un sentiment étrange dans ce bâtiment où je ne sais pas pour quelle équipe ils jouent, vraiment … si je suis la blague ou si je suis sur la blague.”

Il dit que le spectacle est «féroce»

Alors qu’on a dit à Davidson qu’il saura quand c’est le bon moment pour partir, il admet qu’il pensait que le moment était venu l’année dernière. «Je voulais vraiment que l’année dernière soit ma dernière année.»

Quant à savoir s’il y a un sentiment de famille dans l’émission, Davidson a partagé que «Lorne est la merde … il est le meilleur et ne m’a traité qu’avec de l’amour et il est comme une figure paternelle pour moi, mais pour tout le monde, c’est un spectacle de f * cking acharné. Tout le monde essaie de se faire chier, tout le monde veut être la prochaine chose, donc ce n’est pas comme un amour … tu ne vas pas te faire dorloter là-bas. Ils ne donnent pas un f * ck, à la fin de la journée. “

Davidson a également souligné la «peur de se faire licencier», partageant: «Vous êtes comme chaque jour que je me fais licencier, donc tout le monde essaie juste de battre son travail là-bas et vous devez faire ce que vous devez faire.»

Davidson a dit qu’il avait définitivement cette peur, partageant: “C’est effrayant de travailler là-bas.”

Malgré le stress, le comédien est reconnaissant pour l’incroyable opportunité et tout ce qu’il a appris, y compris apprendre à créer un croquis entièrement formé au-delà d’une seule idée de départ.

Il est devenu trop grand pour le spectacle

Davidson a également expliqué pourquoi il ne pouvait pas dire à la distribution et aux scénaristes de SNL de ne pas plaisanter sur sa vie personnelle dans la série, en partageant «parce qu’alors comme je suis un hypocrite … je ne peux pas dire … c’est ce qu’ils font, c’est leur spectacle.” Il a ajouté: “Si je suis juste du fourrage maintenant, je ne devrais peut-être pas être là.”

Ses apparitions dans Weekend Update sont désapprouvantes, en quelque sorte parce que “c’est juste mon genre d’humour”, a-t-il noté, ajoutant, “mais aussi oui, tu dois l’être parce qu’ils pensent que je suis f * cking idiot. Comme, je suis littéralement peint pour être comme ce grand idiot stupide. Comme, même tous mes croquis sont juste moi disant, “OK, bien sûr.” … Je dois le faire. “

“Je pense que tout le monde le dépasse et je pense pour ce que je pourrais faire dans la série – ce qui est à peine n’importe quoi et c’est juste la mise à jour du week-end, j’ai l’impression d’avoir fait, genre, 30 d’entre eux et j’ai juste l’impression, ouais, J’ai fait autant que je pouvais là-bas, mais heureux d’être là aussi longtemps que Lorne m’aime », a noté Davidson.