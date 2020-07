Je souhaite que je n’ai jamais commencé à fumer

2020-07-05 21:00:06

Charlie Sheen souhaite qu’il « n’ait jamais commencé » à fumer, car il a encouragé les autres à arrêter à l’occasion de son premier anniversaire de la cigarette.

L’acteur de 54 ans a célébré un an depuis qu’il a cessé de fumer samedi (04.07.20) – qui était également le jour de l’indépendance en Amérique – et tout en commémorant l’occasion sur les réseaux sociaux, il a insisté sur le fait que s’il pouvait remonter le temps, il n’aurait jamais commencé cette habitude.

Il a tweeté: « chers @ mes poumons, il y a un an AUJOURD’HUI, j’ai arrêté de fumer! Hashtag – VOUS ÊTES BIENVENUE! Si je pouvais remonter dans le temps et que je n’ai JAMAIS COMMENCÉ, je le ferais absolument! (Sic) »

Charlie a également encouragé ceux qui sont « sur la clôture » à cesser de fumer de le faire, comme il l’a dit « le plus tôt sera le mieux ».

Il a ajouté: « si vous êtes sur le point de cesser de fumer, croyez-moi; le plus tôt sera le mieux! 4ème heureux! (Sic) »

L’ancienne star des « Two and a Half Men » a également cessé de boire et de prendre de la drogue, et en décembre, il a célébré deux ans de sobriété.

Parlant de sa décision de devenir sobre, il a déclaré: « Il y a environ un an et demi, il m’a juste frappé que je savais qu’il était temps de faire un changement – et vous savez, cela n’a pas nécessité un séjour de réadaptation fou ou un fusillade avec les flics. Il n’a pas fallu de nouvelles super dramatiques et folles et en première page. »

Et l’acteur a également déclaré que ses enfants – Cassandra, 35 ans, qu’il a avec Paula Profit, Sam, 16 ans, et Lola, 14 ans, qu’il a avec Denise Richards, et les jumeaux Max et Bob, 11 ans, qu’il a engendrés avec Brooke Mueller – ont été une force motrice pour l’amener à affronter ses démons.

Charlie a expliqué: « Je n’ai pas pu amener ma fille à un rendez-vous qu’elle avait. Je ne bois jamais et je conduis jamais, je n’ai jamais eu de DUI. Je me disais » Wow, je ne suis même pas assez responsable pour être disponible pour les besoins de mes enfants. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je me suis dit: «Aujourd’hui, c’est le jour». «

