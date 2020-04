Je suis à Taïwan pendant l’épidémie de coronavirus – l’endroit le plus sûr sur terre

Il s’agit d’une chronique d’un ressortissant taïwanais qui a demandé à rester anonyme. Les vues et opinions exprimées ici ne représentent pas celles de TooFab ou de ses éditeurs. C’est uniquement l’expérience et les observations de son auteur. Cet article n’est pas destiné à fournir des conseils médicaux et ne doit pas être utilisé pour éclairer les décisions concernant votre santé. Si vous avez des questions, veuillez visiter les sites Web du CDC et de l’OMS.

Je suis chez moi – et nous n’avons pas peur.

La vie est normale ici, les écoles sont ouvertes et le travail continue. Nous nous sentons bien parce que les gens coopèrent et écoutent le gouvernement.

Je rencontre toujours ma famille pour prendre des repas et je sors toujours. Nous n’avons eu qu’un seul cas dans mon comté de Chiayi, et ils ont été rapidement mis en quarantaine, et ce cas provenait de voyages. Nous n’avons donc pas peur de sortir.

Tous mes amis taiwanais font des affaires comme d’habitude, aucune entreprise locale n’est fermée.

Nous allons toujours à l’église. Le gouvernement a une restriction sur les rassemblements de plus de 100 personnes, nous avons donc également une église en ligne.

Il n’y a pas eu d’achat de panique. La seule chose qui était limitée était l’achat de masques dès le début pour éviter le stockage: trois masques par semaine par personne. Cependant, il a toujours été assez courant pour les gens ici de porter des masques et des gants dans des endroits surpeuplés.

Ils pulvérisent vos mains lorsque vous allez au centre commercial et il y a des scanners de température dans les centres commerciaux où ils vérifient les gens: si votre température est élevée, ils ne vous laisseront pas entrer.

Les températures des enfants sont également prises à l’école et les parents sont censés les vérifier à la maison afin qu’ils puissent les empêcher d’aller à l’école s’ils ont une température élevée. Nous le faisons également dans notre petite église.

La principale différence entre Taïwan et le reste du monde est que Taïwan ne faisait pas confiance aux informations de la Chine – car ils ne vous disent jamais la vérité. Nous avons donc commencé à appliquer toutes les règles nécessaires pour arrêter la propagation avant tout le monde.

Nous étions au courant de l’épidémie fin décembre. Taiwan a immédiatement restreint les voyages à destination et en provenance de Chine et a demandé à tous les touristes chinois de quitter l’île.

Notre gouvernement a notifié l’OMS en janvier et leur a expliqué comment le coronavirus peut se propager d’une personne à l’autre, mais ils ne partageraient pas cette information avec d’autres pays en écoutant la Chine – par conséquent, elle se propage comme elle l’est aujourd’hui.

Tous les nouveaux cas survenus au cours des dernières semaines ont été signalés par des étudiants et des résidents taiwanais de retour à Taïwan d’autres pays; le gouvernement a maintenant empêché tous les résidents non taïwanais d’entrer à Taïwan. Les gens fuyaient ici les États-Unis et l’Europe parce que c’est un endroit plus sûr.

Toute personne voyageant dans l’île depuis des pays internationaux est mise en quarantaine obligatoire de deux semaines. La quarantaine ne s’applique qu’aux personnes qui entrent à Taïwan pendant cette période; nous sommes heureux d’accueillir les gens ici aussi longtemps qu’ils respectent la loi, sinon ils ne devraient pas venir. Presque tous nos étuis ont été importés.

Les forces de l’ordre peuvent vous surveiller au hasard et si vous n’étiez pas à la maison, vous pouvez être condamné à une amende allant jusqu’à 10 000 $. Il y avait un homme qui est allé faire la fête récemment et a reçu une amende d’environ 30 000 $.

Vous obtenez un forfait de soins et une allocation quotidienne (1000NT dollars, environ 33 $ USD) en quarantaine, et si vous n’avez personne pour vous apporter des produits d’épicerie, les autorités de la ville vous apporteront de la nourriture.

J’ai lu un Article de la BBC au sujet d’une personne étudiant à l’étranger, qui est retournée à Taiwan et a été placée en quarantaine; son téléphone est tombé en panne de batterie pendant 15 minutes et la police est venue le vérifier pour s’assurer qu’il était à la maison – c’est ainsi que nous prenons la quarantaine au sérieux.

Après le SRAS, les Taïwanais préfèrent obéir à la loi plutôt que de mourir. Le soutien au parti au pouvoir a beaucoup augmenté grâce à sa réponse à l’épidémie.

Le peuple taiwanais se rend compte que c’est comme la guerre; c’est différent ici à cause de la menace constante de la Chine.

Pendant l’épidémie de SRAS, l’OMS a exclu Taïwan et n’aidera pas le pays car ils s’inclinent devant la Chine, et cette petite île a donc dû trouver un moyen de protéger son propre peuple.

La semaine dernière, le vice-premier ministre du Japon a déclaré que l’OMS devrait changer son nom en CHO – China Health Organization – alors qu’un pétition appelant à la démission du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atteint 670 000 signatures.

Et je ne suis pas surpris.

