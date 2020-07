Je trouve l’expression «femmes noires fortes» déshumanisante

2020-07-05 23:00:04

Taraji P. Henson trouve l’expression «femmes noires fortes» «déshumanisante», car elle dit qu’elle «déprécie» la «douleur» que les femmes noires ont endurée.

La star de «l’Empire» a déclaré qu’elle contestait la phrase populaire – qui est souvent considérée comme stimulante et complémentaire – car elle «déprécie» la «douleur» que les femmes noires ont endurée.

Elle a déclaré: « Cela déshumanise notre douleur. Cela déprécie nos larmes. Cela déprécie notre douleur. Nous sommes censés pouvoir regarder nos frères et nos fils et nos pères se faire assassiner dans la rue, mais nous pouvons le supporter parce que nous sommes forts. » Nous pouvons y faire face, nous pouvons le gérer. Et ce n’est tout simplement pas vrai. »

Taraji dit que la phrase peut donner l’impression que les femmes noires « rebondissent comme par magie de la douleur », et pense qu’elle est dédaigneuse des émotions.

Elle a ajouté: « Nous ne sommes pas des fées. Nous ne rebondissons pas comme par magie. Nous souffrons et souffrons comme les autres. »

L’actrice de 49 ans veut que les gens soient « très prudents » lors de l’utilisation de l’expression, et a insisté sur le fait que la force vient du fait « d’être vulnérable » plutôt que d’être imperméable à la douleur.

Lors d’une discussion avec Essence’s Wellness House, elle a expliqué: « La force, c’est d’être vulnérable, et c’est ce que je veux que mes gens comprennent. La force est d’être vulnérable et d’être honnête avec vous-même et de dire, vous savez quoi, j’ai peur ou je ne sais vraiment pas quoi faire en ce moment.

« Peut-être que si nous corrigeons la façon dont nous définissons la force et la faiblesse chez les gens, cela peut cesser d’être un descripteur potentiellement dommageable, décroissant ou même mortel pour les femmes noires. »

Pendant ce temps, Taraji a également offert de l’aide au milieu de la pandémie de coronavirus au cours des derniers mois, car elle a récemment déclaré qu’elle voulait aider la communauté noire avec leur santé mentale au milieu de l’épidémie.

Elle a dit: « Quand COVID est arrivé, mon cœur s’est éteint et je savais juste que les gens souffraient et souffrent seuls dans l’isolement. Je suis bénie. Je peux appeler mon thérapeute. Je peux payer pour cela sans y penser, mais qu’en est-il de ceux qui ne le peuvent pas?

« J’espère que nous éliminerons la stigmatisation entourant la santé mentale dans la communauté noire. »

