Jeff Bezos, un domaine historique de 165 millions de dollars à Beverly Hills Estate

Le honcho d’Amazon montre à quoi il ressemble d’être l’homme le plus riche du monde. En plus de son divorce coûteux, Jeff Bezos dépense de la pâte sur des biens immobiliers impressionnants à travers le pays. Ses derniers achats comprennent trois appartements à New York et un domaine de 165 $ à Los Angeles.

Jeff Bezos et Lauren Sanchez | Pawan Sharma / .) / ALTERNATE CROP (Photo de PAWAN SHARMA / . via .

Jeff Bezos achète un nouveau domaine de 165 millions de dollars à Los Angeles

Après avoir gagné 13 millions de dollars en quelques minutes le mois dernier, Bezos fait des folies sur un immense domaine à Los Angeles. TMZ a rapporté que Bezos venait de récupérer l’ancienne propriété de David Geffen.

Bezos a récemment acheté la propriété de 9 acres. Il appartenait autrefois au fondateur et président de Warner Bros, Jack L. Warner, avant Geffen. Avec autant de propriétaires puissants, le média a noté que le domaine était l’une des propriétés les plus convoitées de Los Angeles. Il se trouve dans la célèbre section de Beverly Hills de la ville.

Le manoir de 13 600 pieds carrés a pris près de 10 ans à construire et dispose de grandes terrasses et jardins. Il y a aussi plusieurs maisons d’hôtes, une pépinière, des serres, un court de tennis, une piscine, un parcours de golf de 9 trous son propre emporium de voiture avec des pompes à essence.

L’achat est historique – c’est la maison la plus chère jamais vendue à Los Angeles.

Ce n’est pas Jeff Bezos premier achat immobilier majeur au cours de la dernière année

Avant la facture de 165 millions de dollars, Bezos a coupé trois appartements adjacents à New York. Business Insider a indiqué que ses nouveaux blocs de NYC comprennent un penthouse de trois étages et les deux unités directement en dessous sur la Cinquième Avenue près de Madison Square Park. Les nouvelles fouilles l’ont mis dans le trou pour 80 millions de dollars.

Bezos serait à la recherche d’un nouvel endroit à New York après la fin de son divorce avec MacKenzie Bezos. Au départ, il ne voulait dépenser qu’environ 60 millions de dollars, mais il aimait tellement les unités qu’il a décidé d’épargner 20 millions de dollars supplémentaires.

Les appartements de NYC mesurent plus de 17 000 pieds carrés et disposent de 12 chambres au total avec ascenseurs privés.

Les deux propriétés les plus récentes ne sont que quelques-unes des maisons que Bezos possède à travers le pays. Il possède deux maisons totalisant près de 30 000 $ pieds carrés dans l’État de Washington. Sa maison est dans la banlieue exclusive de Médine et protégée par des portes et des systèmes de sécurité élaborés. Il a subi une rénovation de 28 millions de dollars en 2010, 12 ans après son achat. La maison dispose également d’un hangar à bateaux.

Bezos possède également d’autres propriétés à Beverly Hills. Il a acheté un manoir de style espagnol de sept chambres et sept salles de bains en 2007 pour 24,5 millions de dollars. La maison a une serre, un court de tennis en contrebas et éclairé, une immense piscine, quatre fontaines et un garage pour six voitures. À peine deux ans plus tard, il s’est agrandi en achetant la propriété qui se trouve juste à côté!

En 2016, Bezos a ajouté la capitale américaine à la liste, en payant 23 millions de dollars pour un ancien musée du textile à Washington, D.C.Comme son nouveau domaine à Beverly Hills, sa propriété D.C.est la plus grande maison de la région.

Quel plaisir ça doit être d’être riche!