Jeff Lewis accusé d’avoir “ exploité ” la bataille pour la garde de l’ex Gage Edward

La bataille pour la garde en cours entre la star de “Flipping Out” Jeff Lewis et Gage Edward continue de devenir plus laid, Edward insistant tous les deux sur le fait qu’il “restera silencieux” tout en se couchant avec Lewis en même temps.

Vendredi, Lewis a rendu public l’échec des discussions via la médiation en vue d’un accord officiel de garde. Ils travaillaient depuis des mois dans le cadre d’un accord temporaire avec la fille de 3 ans, Monroe. Le couple s’est séparé en janvier 2019 après une décennie ensemble.

La star de téléréalité a décidé de s’ouvrir sur le différend en cours sur son émission de radio SiriusXM, “Jeff Lewis Live”. Il a expliqué à ses auditeurs qu’il n’acceptait plus certains termes de cet accord formel – il est apparemment prêt à signer depuis le début du mois – et est prêt à abandonner complètement la médiation.

“Je vais combattre cela jusqu’au bout,” a déclaré Lewis. “Si j’avais l’impression que la motivation était pure et qu’il s’agissait de notre fille, alors je serais très ouvert à la médiation ou autre chose. Mais parce que je crois vraiment que cela sert [Edward’s] meilleur intérêt, je vais le combattre. “

“Si nous devons aller devant les tribunaux, nous allons devant les tribunaux”, a-t-il ajouté nonchalamment.

Son principal problème, a-t-il révélé, concerne le temps que Monroe passe avec chaque parent. Lewis Current bénéficie d’un avantage de 70% sur Edward, qui recherche plus d’équité. Il a soutenu qu’Edward ne voit même pas Monroe 30% du temps maintenant, alors pourquoi devrait-il en avoir plus.

Et dans une fouille plus subtile, il a ajouté comme autre argument: “Je mets Monroe avant moi et tout ce que je fais est centré sur Monroe.” L’implication est claire.

De plus, il pense que c’est une décision “motivée par l’argent” de la part d’Edward. Apparemment, il n’y a pas d’accord écrit sur les pensions alimentaires pour enfants dans leur accord de garde actuel, donc Lewis pense qu’Edward essaie d’augmenter ses pourcentages dans le temps pour augmenter également son soutien financier.

“Normalement, quand quelqu’un est pris dans les jours, les heures et les pourcentages, cela signifie généralement qu’il y a une sorte de motivation de la pension alimentaire pour enfants”, a-t-il déclaré.

Alors que Lewis continue de diffuser leur saga en cours au public, Edward insiste sur son intention de “garder le silence” pour le bien de leur fille, et il l’a fait par une longue déclaration à Gens où il a disposé un peu de son côté et a jeté quelques fouilles sur Lewis.

Sa déclaration complète suit:

Je continuerai de garder le silence sur les questions liées à notre cas de garde privée. Répondre aux déclarations désobligeantes et calomnieuses faites à mon sujet reviendrait à placer mon intérêt au-dessus de celui de notre fille. La situation est exploitée pour attirer l’attention, ce qui est triste car cela n’affecte finalement notre fille que plus tard. Ce que je vais dire, c’est qu’il y a de grossières fausses vérités dans la majorité de ce qui a été dit.

Malheureusement, dans ces types de situations, il n’est jamais possible de savoir qui a la vraie histoire – ou si elle se situe quelque part entre les deux – mais il est regrettable que l’ancien couple ne soit pas en mesure de parvenir à un accord plus pacifique sur la garde des Monroe.

J’espère que les deux continuent de faire de leur mieux pour garder les choses cordiales pour elle (comme ils se sont réunis au milieu de la bataille pour célébrer son anniversaire) et qu’ils peuvent mettre ce chapitre derrière eux d’une manière ou d’une autre afin que la tension, la colère et la frustration se dissipent. avoir un impact minime voire nul sur elle.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

16 révélations de célébrités en trio