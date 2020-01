Jeff Lewis de Flipping Out s’est excusé auprès de Jenni Pulos via un message texte

Jeff Lewis a sonné la nouvelle année avec une nouvelle perspective sur les choses, en particulier ses retombées avec son meilleur ami et sa co-vedette de “Flipping Out” Jenni Pulos.

L’architecte d’intérieur aux lèvres lâches vient d’annoncer dans son émission de radio SiriusXM qu’il a présenté des excuses par texto à la femme qu’il a comparée à une sœur, en espérant qu’elles pourraient commencer à réparer leur relation pour le bien de leur “longue, longue” histoire ensemble.

Et c’est en fait un collègue de Bravo qui a inspiré sa tentative de réconciliation.

“Je vais commencer le spectacle en faisant savoir à tout le monde qu’il y a environ une semaine, j’ai déjeuné avec [“Shahs of Sunset” star] Mercedes Javid et Heather McDonald», Lewis a commencé l’épisode de lundi de« Jeff Lewis Live », notant qu’ils se sont arrêtés pour un café après leur repas à Katsuya.

“Alors lors de la conversation Starbucks, Jenni Pulos est venue”, a-t-il expliqué. “Et Mercedes disait:” Écoutez, vous étiez amis pour toujours. Des hauts, des bas, elle est comme une famille pour vous. Allez-vous jamais tendre la main? ” J’ai dit: “Eh bien, en fait, j’y pense depuis des mois, en tendant la main.” Je pense que je suis un bon apologisateur uniquement parce que j’attends jusqu’à ce que je sois vraiment désolé. Savez-vous ce que je dis? Si vous me forcez à m’excuser maintenant pour quelque chose que je ne ressens pas Je devrais m’excuser, je ne vais pas être un très bon apologiseur. “

“Parfois, il me faut des semaines, des mois, un an pour vraiment réfléchir et réaliser quel était mon rôle dans quelque chose. Et j’avais l’impression que cela prenait de très nombreux mois”, a-t-il poursuivi. “Et je pense que c’est peut-être parce que nous avons eu une relation si profonde et si amoureuse, Jenni et moi, qu’il y a eu beaucoup de mal. Et je pense qu’il m’a fallu très, très longtemps pour vraiment jeter un coup d’œil:” D’accord, quoi avez-vous fait, Jeff? Pourquoi a-t-elle réagi de cette façon? Qu’est-ce que j’ai dit? ‘”

Sortant son téléphone, Lewis a lu à haute voix le texte qu’il aurait envoyé à Pulos dimanche: “J’ai écrit:” Bonjour, bonne année. J’espère que vous et votre famille êtes heureux et en bonne santé. ” Je l’ai fait hier, soit dit en passant. “Seriez-vous prêt à me rencontrer un certain temps? Je ne me sens pas bien de ce qui s’est passé entre nous, et je suis vraiment désolé pour mon rôle. Jeff.” “

“J’espère qu’elle me répondra”, a-t-il déclaré. “J’adorerais m’asseoir et lui parler. Maintenant, je n’attends rien en retour de sa part. Alors j’ai l’intention de vider ma conscience et de lui dire tout ce dont je suis désolé, mais je ne vais pas le faire et dites: “D’accord, eh bien, de quoi êtes-vous désolé?” Vous savez ce que je veux dire? Cela devrait arriver en son temps – ou pas! “

Réitérant qu’il n’avait “aucune attente” attaché à ses excuses, Lewis a déclaré qu’il voulait à tout le moins avoir une relation cordiale et polie avec Pulos, surtout parce qu’ils courent le risque de se rencontrer.

“Nous vivons essentiellement dans le même quartier. Je sais que je vais la rencontrer un jour. Je ne veux pas que ce soit gênant”, a-t-il déclaré. “Ecoute, je n’ai aucune attente attachée à ça. Je ne veux juste pas que ce soit inconfortable si je la rencontre chez Larsen [Steakhouse] à Encino, savez-vous ce que je dis? “

TooFab a contacté Pulos pour obtenir des commentaires.

Le combat qui a mis fin à l’amitié de longue date de leur couple a en fait eu lieu au début de 2018. Au cours de la Fin de la saison 11 de “Flipping Out”, Lewis a licencié Pulos de Jeff Lewis Design, puis a affirmé qu’elle avait déposé une plainte pour abus au travail. Pulos a insisté sur le fait qu’elle ne l’avait jamais fait.

Il a ensuite parlé de leur relation tendue à la fois sur “Jeff Lewis Live” et “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen,” tandis que Pulos est resté relativement silencieux sur la question.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Annulé ou renouvelé?

Afficher l’heure

Showtime vient de révéler le sort de Shameless